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09:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская область в 2017 году получит дополнительно более 63 млн рублей из бюджета РФ на выплаты за третьего ребенка

Нижегородская область получит дополнительно более 63 млн рублей из бюджета РФ на выплаты за третьего ребенка. Об этом говорится в документах на сайте правительства РФ 9 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Федеральным бюджетом на 2017 год распределены субсидии 50 субъектам РФ на выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей. Общий объём средств по этой статье составлял 15 млрд 825,4 млн рублей.

По информации минтруда, в ряде регионов увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным 6 октября распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам РФ в объёме 526,3 млн рублей. Таким образом, общий объём федеральных субсидий составит 16 млрд 351,7 млн рублей.

Нижегородская область дополнительно получит 63 млн 425,6 тысяч рублей.

Напомним также, что размер пособий на третьего ребенка в Нижегородской области увеличится на 299 рублей с 1 января 2018 года.

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