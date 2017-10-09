Нижегородская область в 2017 году получит дополнительно более 63 млн рублей из бюджета РФ на выплаты за третьего ребенка

Источник: НИА-Нижний Новгород

Федеральным бюджетом на 2017 год распределены субсидии 50 субъектам РФ на выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей. Общий объём средств по этой статье составлял 15 млрд 825,4 млн рублей.

По информации минтруда, в ряде регионов увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным 6 октября распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам РФ в объёме 526,3 млн рублей. Таким образом, общий объём федеральных субсидий составит 16 млрд 351,7 млн рублей.

Нижегородская область дополнительно получит 63 млн 425,6 тысяч рублей.