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09:10 (мск), источник: АиФ Омск

Первая партия новых муниципальных автобусов прибыла в Омск

Машины уже готовятся к выходу на маршруты городских перевозок.

Автобусы марки «ПАЗ» прибыли для работы в ПАТП № 7 и ПАТП № 8. Всего до конца года появится 30 машин, сообщает сайт мэрии Омска.

Сотрудники муниципальных предприятий уже начали готовить технику к выходу на маршруты. Сейчас работники ПАТП работают с 12 машинами.

Каждый автобус вмещает 64 пассажира. Подвижной состав оснащён экономичными дизельными двигателями экологического класса «Евро 4», автоматической коробкой передач, внутрисалонным табло и внешними рейсоуказателями, а также требуемым навигационным оборудованием. Минимальный гарантийный срок службы автобусов от завода-производителя составляет 24 месяца или 100 000 километров пробега.

Отметим, что сумма сделки по приобретению в лизинг 30 автобусов марки «ПАЗ» превышает 140 миллионов рублей.

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