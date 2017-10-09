Первая партия новых муниципальных автобусов прибыла в Омск
Машины уже готовятся к выходу на маршруты городских перевозок.
Машины уже готовятся к выходу на маршруты городских перевозок.
Автобусы марки «ПАЗ» прибыли для работы в ПАТП № 7 и ПАТП № 8. Всего до конца года появится 30 машин, сообщает сайт мэрии Омска.
Сотрудники муниципальных предприятий уже начали готовить технику к выходу на маршруты. Сейчас работники ПАТП работают с 12 машинами.
Каждый автобус вмещает 64 пассажира. Подвижной состав оснащён экономичными дизельными двигателями экологического класса «Евро 4», автоматической коробкой передач, внутрисалонным табло и внешними рейсоуказателями, а также требуемым навигационным оборудованием. Минимальный гарантийный срок службы автобусов от
Отметим, что сумма сделки по приобретению в лизинг 30 автобусов марки «ПАЗ» превышает 140 миллионов рублей.