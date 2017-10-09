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09:11 (мск), источник: Om1.ru

Омск стал вторым по замусоренности мегаполисом России

Рейтинг «чистюль» и «нерях»: Омск вошёл в топ-10 самых грязных городов страны.

Специалисты портала Domofond.ru расспросили жителей 100 крупнейших городов России, насколько горожане согласны с высказыванием: «В моём районе чисто, мусор убирают своевременно». Респонденты оценили чистоту своих городов в баллах, а аналитики составили по результатам ответов 258 441 человека рейтинг.

Самым чистым городом России оказался Грозный. Второе место занял Нижневартовск, третье — Армавир.

Омск попал на 94-м месте из 100 возможных. По сравнению с 2016 годом наш город упал на одну строчку вниз. Если брать в учёт только мегаполисы, то по замусоренности Омск стал вторым, уступив только городу-герою Волгограду.

Самой грязной оказалась столица Дагестана Махачкала. Махачкалинцы заявили, что в городе «очень много мусора, точнее, мало мусорных баков», «полная антисанитария», «даже море загрязнено, невозможно купаться». Вторым по неряшливости стал Волгоград, третьим — соперник Омска по интернет-баттлам Саратов.

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