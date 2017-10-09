Всемирный банк в 2018 году планирует начать программу консультирования малого и среднего бизнеса

Глава представительства отметил, что у Всемирного банка есть целый ряд направлений работы по поддержке МСП в Беларуси.
«В частности, в следующем году при финансовой поддержке Евросоюза мы начнем программу консультирования малых и средних предприятий по вопросам развития бизнеса. Кроме того, Международная финансовая корпорация (член Группы Всемирного банка. — Прим. БЕЛТА) планирует напрямую вкладывать инвестиции в малые и средние предприятия, помогать им развиваться и модернизироваться. И наконец мы планируем консультировать правительство Беларуси по вопросам совершенствования нормативно-правовой среды, регулирующей работу частного сектора», — рассказал он.
Также Александр Кремер напомнил, что Банк развития Беларуси в ближайшее время начнет предлагать кредитную линию малым и средним предприятиям, используя средства ВБ. На эти цели было выделено $60 млн.
«Малые и средние предприятия являются своего рода двигателем динамичной экономики. И как раз в малом и среднем бизнесе могут развиваться инновации, а также может расти производительность труда. На мой взгляд, если Беларусь и будет создавать хорошо оплачиваемые рабочие места для своих граждан, то в первую очередь это будет происходить в сфере малых и средних предприятий», — сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси.