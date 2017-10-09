Всемирный банк в 2018 году планирует начать программу консультирования малого и среднего бизнеса

Источник: БЕЛТА

Глава представительства отметил, что у Всемирного банка есть целый ряд направлений работы по поддержке МСП в Беларуси.

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«В частности, в следующем году при финансовой поддержке Евросоюза мы начнем программу консультирования малых и средних предприятий по вопросам развития бизнеса. Кроме того, Международная финансовая корпорация (член Группы Всемирного банка. — Прим. БЕЛТА) планирует напрямую вкладывать инвестиции в малые и средние предприятия, помогать им развиваться и модернизироваться. И наконец мы планируем консультировать правительство Беларуси по вопросам совершенствования нормативно-правовой среды, регулирующей работу частного сектора», — рассказал он.

Также Александр Кремер напомнил, что Банк развития Беларуси в ближайшее время начнет предлагать кредитную линию малым и средним предприятиям, используя средства ВБ. На эти цели было выделено $60 млн.