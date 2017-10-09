К вечеру все дома в Челябинске подключат к отоплению

«На данный момент не запущены три дома. Речь идет о многоэтажках на улицах Артиллерийской, Дарвина и Кудрявцева. Работы шли вчера до 22:00, и в ночь не стали делать опрессовку. С утра начали работы, в обед будем запускать». — рассказал Дмитрий Петров.