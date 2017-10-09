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09:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

К вечеру все дома в Челябинске подключат к отоплению

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября, ФедералПресс. До конца дня все дома в Челябинске обеспечат теплом. Такое обещание на аппаратном совещании дал глава управления ЖКХ городской администрации Дмитрий Петров.

«На данный момент не запущены три дома. Речь идет о многоэтажках на улицах Артиллерийской, Дарвина и Кудрявцева. Работы шли вчера до 22:00, и в ночь не стали делать опрессовку. С утра начали работы, в обед будем запускать». — рассказал Дмитрий Петров.

Напомним, на прошлой неделе из-за срыва отопительного сезона прокуратура организовала выездные проверки в несколько муниципалитетов. Среди них — Копейск, Троицкий, Аргаяшский, Саткинский, Нагайбакский, Красноармейский, Еткульский и Троицкий районы. В Копейске правоохранители обнаружили множество нарушений со стороны местных властей. Материалы проверки уже переданы в следственные органы.

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