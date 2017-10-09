43 остановки общественного транспорта оборудованы новыми павильонами

В Индустриальном, Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском, Кировском и Орджоникидзевском районах города установлены новые, прочные и функциональные павильоны. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.



Например, такие конструкции установлены на остановках «Хохрякова», «Геологов», «Николая Островского», «ДКЖ», «Стахановская» и др. Также в этом году обустроены новые остановочные пункты «По требованию». Обновлены точки ожидания общественного транспорта на улице Кировоградская, 180 в направлении центра города, на улице Пушкина, 9−11 в направлении центра города, на остановке «Улица Милиционера Власова» по шоссе Космонавтов и ул. Мира в оба направления, а также для остановки троллейбусных и трамвайных маршрутов и т. д.



Установка павильонов и обустройство остановочных пунктов продолжатся до конца октября.