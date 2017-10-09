Жителям Волгограда разошлют квитанции со старыми долгами за отопление

В документы будут включены суммы, не выплаченные до 1 октября 2016 года — даты, с которой услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения».

«Волгоградское коммунальное хозяйство» предлагает жителям Волгограда оплатить старые долги добровольно. Урегулирование задолженности в досудебном порядке — наиболее простой и комфортный способ решения вопроса для потребителей, — пояснили в пресс-службе «Информационно-вычислительного центра ЖКХ и ТЭК».

Оплатить задолженность можно будет любым из привычных способов по указанным в квитанции реквизитам. В случае, вдруг счета придут за оплаченный ранее период, необходимо будет предоставить документ, подтверждающий перевод средств за отопление.