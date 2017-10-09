Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жителям Волгограда разошлют квитанции со старыми долгами за отопление

Жители Волгограда на текущей неделе могут получить платежные квитанции со старыми долгами за отопление от МУП «ВКХ».

В документы будут включены суммы, не выплаченные до 1 октября 2016 года — даты, с которой услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения».

«Волгоградское коммунальное хозяйство» предлагает жителям Волгограда оплатить старые долги добровольно. Урегулирование задолженности в досудебном порядке — наиболее простой и комфортный способ решения вопроса для потребителей, — пояснили в пресс-службе «Информационно-вычислительного центра ЖКХ и ТЭК».

Оплатить задолженность можно будет любым из привычных способов по указанным в квитанции реквизитам. В случае, вдруг счета придут за оплаченный ранее период, необходимо будет предоставить документ, подтверждающий перевод средств за отопление.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 74−26−26.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Краснодаре педагог уволился из-за скромного подарка на День учителя
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Из-за краха «ВИМ-авиа» путевки могут подорожать на 20%
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь