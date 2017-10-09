Жителям Волгограда разошлют квитанции со старыми долгами за отопление
Жители Волгограда на текущей неделе могут получить платежные квитанции со старыми долгами за отопление от МУП «ВКХ».
Жители Волгограда на текущей неделе могут получить платежные квитанции со старыми долгами за отопление от МУП «ВКХ».
В документы будут включены суммы, не выплаченные до 1 октября 2016 года — даты, с которой услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения».
«Волгоградское коммунальное хозяйство» предлагает жителям Волгограда оплатить старые долги добровольно. Урегулирование задолженности в досудебном порядке — наиболее простой и комфортный способ решения вопроса для потребителей, — пояснили в
Оплатить задолженность можно будет любым из привычных способов по указанным в квитанции реквизитам. В случае, вдруг счета придут за оплаченный ранее период, необходимо будет предоставить документ, подтверждающий перевод средств за отопление.
Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 74−26−26.