Численность безработных уфимцев стабильно снижается — служба занятости

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, за неделю городской банк вакансий «похудел» на 1,5 тысячи рабочих мест и превышает в настоящее время 18 тысяч.
В начале этого года в башкирской столице насчитывалось 11,3 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости. Уровень регистрируемой безработицы, по сравнению с началом года, снизился с 1,03 до 0,83 процента.
Коэффициент напряженности на рынке труда или отношение общего количества тех, кто состоит на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий составляет на данный момент 0,31. В начале 2017 года этот показатель равнялся в Уфе 0,6.