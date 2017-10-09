Численность безработных уфимцев стабильно снижается — служба занятости

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, за неделю городской банк вакансий «похудел» на 1,5 тысячи рабочих мест и превышает в настоящее время 18 тысяч.

В начале этого года в башкирской столице насчитывалось 11,3 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости. Уровень регистрируемой безработицы, по сравнению с началом года, снизился с 1,03 до 0,83 процента.