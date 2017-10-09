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10:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Численность безработных уфимцев стабильно снижается — служба занятости

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала текущего года численность официально зарегистрированных безработных в Уфе снизилась почти 1,2 тысячи человек. В настоящее время в столице республики насчитывается около пяти тысяч безработных.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, за неделю городской банк вакансий «похудел» на 1,5 тысячи рабочих мест и превышает в настоящее время 18 тысяч.

В начале этого года в башкирской столице насчитывалось 11,3 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости. Уровень регистрируемой безработицы, по сравнению с началом года, снизился с 1,03 до 0,83 процента.

Коэффициент напряженности на рынке труда или отношение общего количества тех, кто состоит на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий составляет на данный момент 0,31. В начале 2017 года этот показатель равнялся в Уфе 0,6.

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