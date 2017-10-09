На обновление ЖКХ и строительство в Красноярском крае направят более 30 млрд рублей
Краевое правительство утвердило отраслевую программу «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2018−2020 годы», а также другие профильные госпрограммы.
Краевое правительство утвердило отраслевую программу «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2018−2020 годы», а также другие профильные госпрограммы.
В ближайшие три года на краевые жилищные программы и модернизацию системы
Эта программа является доходной и включает в себя перспективы развития сектора экономики и базируется на планах почти 30 предприятий.
«По основным показателям развития строительная отрасль края выглядит уверенно, — отметил и.о. министр строительства и ЖКХ региона Николай Глушков. — Небольшое снижение объемов выпуска цемента и кирпича связано с развитием других строительных материалов и технологий. Однако общие объемы отрасли будут только расти — в том числе за счет объектов Универсиады-2019 и Енисейска-400. Немаловажно и то, что мы фиксируем увеличение налоговой базы — 12% роста в 2020 году по сравнению с базовым 2016-м».
На три года на реализацию государственной программы «Реформирование и модернизация
Кроме того, завершится строительство 6 объектов — очистных сооружений в селе Тасеево, в поселках Березовский и Балахта, котельной в селе Тесь Минусинского района, тепловых сетей и системы водоснабжения в городе Енисейске.
«Планируется, что до конца 2019 года из аварийного жилья переселят более 1 400 человек, для которых построят или приобретут 21,2 тыс. кв. метров нового жилья. Речь идет о ликвидации ветхих и аварийных домов в Красноярске во время подготовки к проведению Универсиады-2019, а также в Енисейске, где для переселенцев из аварийного будет построен 60-квартирный жилой дом», — отметил Николай Глушков.
На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан выделено 3 млрд 790 млн рублей. В 2018—2020 годах социальные выплаты выделят 2 247 семьям льготников. Кроме того, более 905 млн рублей направят на обеспечение доступности ипотечного кредитования: к 2020 году государственную помощь по оплате ипотечного займа получат более 3,5 тыс. жителей края.
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