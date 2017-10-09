В Челябинске электротранспорт работает по временной схеме маршрутов

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, с 10 часов 9 сентября до 5 часов 11 октября будет закрыто движение троллейбусов по улице Гагарина от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского. Также на Копейском шоссе от улицы Рождественского до улицы Трубников в сторону ЧКПЗ закрывается движение троллейбусов с 9 часов до 21 часа часов ежедневно до 10 октября включительно.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме: маршрут № 8 направляется по трассе «ЧТЗ — ПКиО», маршрут № 10 проследует «ул. Молдавская — ЧТЗ», вводится временный маршрут № 20 «ЧКПЗ — Солнечный берег».

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке улицы Цвиллинга и улицы Карла Маркса закрывается движение трамваев с 10 часов 9 октября до 5−30 часов 16 октября.

Трамваи № 3 направляются по маршруту № 20 «ЧМК — Медгородок». Трамваи № 5 проследуют по маршруту «ЧЭМК — Трамвайное депо № 1». Трамваи № 8 направляются по маршруту «Чистопольская — ЧГРЭС». Трамваи № 16 пойдут по маршруту № 17 «ул. Чичерина — Медгородок». Трамваи № 22 проследуют по ул. Российской. Движение трамваев маршрута № 7 на период выполнения ремонтных работ приостанавливается.