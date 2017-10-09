В Челябинске электротранспорт работает по временной схеме маршрутов
В Челябинске в связи с проведением дорожных и ремонтных работ будет изменено движение троллейбусов и трамваев.
В Челябинске в связи с проведением дорожных и ремонтных работ будет изменено движение троллейбусов и трамваев.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме: маршрут № 8 направляется по трассе «ЧТЗ — ПКиО», маршрут № 10 проследует «ул. Молдавская — ЧТЗ», вводится временный маршрут № 20 «ЧКПЗ — Солнечный берег».
В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке улицы Цвиллинга и улицы Карла Маркса закрывается движение трамваев с 10 часов 9 октября до 5−30 часов 16 октября.
Трамваи № 3 направляются по маршруту № 20 «ЧМК — Медгородок». Трамваи № 5 проследуют по маршруту «ЧЭМК — Трамвайное депо № 1». Трамваи № 8 направляются по маршруту «Чистопольская — ЧГРЭС». Трамваи № 16 пойдут по маршруту № 17 «ул. Чичерина — Медгородок». Трамваи № 22 проследуют по ул. Российской. Движение трамваев маршрута № 7 на период выполнения ремонтных работ приостанавливается.
Кроме того, троллейбусный маршрут № 21 «Вокзал — ТЭЦ-3» с 9 октября переходит на зимнее расписание. В зимний период движение троллейбусов по маршруту будет осуществляться в режиме спецрейсов в утренние и вечерние часы.