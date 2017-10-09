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10:08 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился по отношению к доллару и к евро

Нацбанк Молдовы установил на 9 октября официальный обменный курс.

ЦБ: $ 57.7612   +0.18 € 67.5344   -0.24 ММВБ: $ 58.3125   +0.12 € 68.3900   +0.11
Источник: Actualitati.md

Курс доллара составит 17,5334 лея (-2,21 бана), а евро 20,5280 лея (-9,98 бана), тогда как в период с 6 по 8 октября он составлял, 17,5555 лея за один доллар и 20,6278 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6557 лея за 1 гривну, 4,4845 лея за румынский лей и 0,3035 лея за 1 российский рубль.

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