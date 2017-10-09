Депутат Госдумы: В следующем году денег на строительство метро Екатеринбургу не дадут

«Вообще-то запрос адресовался (губернатору) Евгению Куйвашеву. Еще до начала всех согласительных комиссий я предложил губернатору сделать подарок столице Урала — профинансировать из регионального бюджета 2018 года проектирование новой очереди подземки. Цена вопроса — порядка миллиарда рублей, как отписалась мне ранее администрация Екатеринбурга. Очевидно, областные средства были бы в кассу. Наша мэрия откровенно затягивает с проектно-изыскательскими работами. Последний раз их откладывали на 2020 год, и то проведут в урезанном виде, на полмаршрута. А пока не готова документация, Москва не видит смысла обсуждать возможную помощь нашему метрополитену, — поясняет Альшевских.





«К сожалению, я не узнал, как глава региона отнесся к моей инициативе. Вместо него слово вставил Владимир Тунгусов, первый заместитель губернатора, который дал понять, что в следующем году денег Екатеринбургу не даст. Остальной набор шаблонных фраз пересказывать не вижу смысла. Мне сразу вспомнились многочисленные отписки Владимира Георгиевича на предыдущей должности. Трудясь в “сером доме”, Тунгусов любил чуть ли не на каждую проблему отвечать, мы бы и рады помочь, но вот свердловские власти нас обделили финансами. Считаю, что без хорошего специалиста не разобраться в истоках противоречивых поступков», — пишет депутат.



«Конечно, отношение отдельного сотрудника резиденции к родному городу — дело вторичное. Неприятно, что теряем из-за него столь драгоценное время. Между тем на прошлой неделе сенатор Эдуард Россель высказался, можно сказать, в поддержку моего письма, предложив областной казне раскошелиться на проект второй линии», — отметил он.