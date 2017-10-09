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10:34 (мск), источник: Uralpress.ru

В Верхнем Уфалее открыли новое производство

В Верхнем Уфалее открыли новое производств — ООО «Уралмрамор» инвестировало 12 миллионов рублей в новую производственную линию по выпуску микрокальцитов, что позволило создать в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) почти 30 новых рабочих мест.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в аппарате Общественной палаты Челябинской области, получаемые из природного мрамора микрокальциты широко используется в медицине, косметологии, сельскохозяйственной, газовой, нефтяной и лакокрасочной промышленности. До сих пор российские мощности по производству микрокальцита удовлетворяли потребности отечественной промышленности лишь на 30%, остальное закупалось за рубежом. Запуск нового производства в ООО «Уралмрамор» стал очередным шагом в реализации государственной программы импортозамещения. Новое оборудование на предприятие поставила китайская компания «ZINIT» из Шанхая.

По словам Юрия Абдурахимова, генерального директора ООО «Уралмрамор», заместителя председателя Общественной палаты Челябинской области, новое производство поможет не только существенно нарастить объемы поставок дешевого, качественного отечественного сырья, но и отчасти помочь людям с трудоустройством. Уже трудоустроены 23 человека, еще девять будут приняты в ближайшее время. В планах компании также приобретение собственной лаборатории.

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