В Верхнем Уфалее открыли новое производство

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в аппарате Общественной палаты Челябинской области, получаемые из природного мрамора микрокальциты широко используется в медицине, косметологии, сельскохозяйственной, газовой, нефтяной и лакокрасочной промышленности. До сих пор российские мощности по производству микрокальцита удовлетворяли потребности отечественной промышленности лишь на 30%, остальное закупалось за рубежом. Запуск нового производства в ООО «Уралмрамор» стал очередным шагом в реализации государственной программы импортозамещения. Новое оборудование на предприятие поставила китайская компания «ZINIT» из Шанхая.