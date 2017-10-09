В Верхнем Уфалее открыли новое производство

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в аппарате Общественной палаты Челябинской области, получаемые из природного мрамора микрокальциты широко используется в медицине, косметологии, сельскохозяйственной, газовой, нефтяной и лакокрасочной промышленности. До сих пор российские мощности по производству микрокальцита удовлетворяли потребности отечественной промышленности лишь на 30%, остальное закупалось за рубежом. Запуск нового производства в ООО «Уралмрамор» стал очередным шагом в реализации государственной программы импортозамещения. Новое оборудование на предприятие поставила китайская компания «ZINIT» из Шанхая.
По словам Юрия Абдурахимова, генерального директора ООО «Уралмрамор», заместителя председателя Общественной палаты Челябинской области, новое производство поможет не только существенно нарастить объемы поставок дешевого, качественного отечественного сырья, но и отчасти помочь людям с трудоустройством. Уже трудоустроены 23 человека, еще девять будут приняты в ближайшее время. В планах компании также приобретение собственной лаборатории.