«Хабаровский завод строительной керамики» вскоре превратится в квартал ТОСЭР
Уже подано девять заявок от потенциальных резидентов, желающих разместить производство на территории предприятия (ВИДЕО).
Уже подано девять заявок от потенциальных резидентов, желающих разместить производство на территории предприятия (ВИДЕО).
Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.
Индустриальный парк «Хабаровский завод строительной керамики» расширится до формата ТОСЭР. На данный момент подано уже девять заявок от потенциальных резидентов, желающих разместить производство на территории «ХЗСК». О планах муниципалитета по развитию инвестиционного потенциала краевой столицы, ИА AmurMedia рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития администрации города Хабаровска Руслан Горлов.
— Вскоре «Хабаровский завод строительной керамики» станет ТОСЭР. Это план администрации города — создать новый квартал территории опережающего развития на базе индустриального парка «ХЗСК». Сам индустриальный парк был создан чуть более года назад — в августе 2016 года и его перспективы весьма привлекательны — динамика развития осуществляется в положительном режиме. Сама площадка интересна с точки зрения инфраструктурной обеспеченности. Там есть свободные мощности по электричеству, газоснабжению, водоотведению и водоснабжению, поэтому есть возможность расширения территории в рамках создания промышленного кластера. У индустриального парка имеется 26 гектаров свободной земли и уже подано девять заявок — ведь многие потенциальные резиденты желают иметь льготы и преференции ТОСЭР.
В случае выкупа земельного участка, когда объект создан, идет освобождение от налога на землю. А это, согласитесь, вполне привлекательные условия. Почему на базе индустриального парка? Потому что администрация этого парка возьмет на себя все хлопоты по обеспечению коммунальными, бытовыми вопросами, а бизнесу останется только заниматься собственным делом. В случае, когда предприятие открывается в рамках отдельной автономной площадки, ему нужно задумываться и о вывозе мусора, и о подведении дорог, коммуникаций, и многом другом. Поэтому администрацией города сейчас в инициативном порядке формируются земельные участки до расширения ТОСЭР до 260 гектаров и это только на первоначальном этапе.
Проект масштабный и будет представлен на рассмотрение инвестиционного совета Хабаровского края для обозначения его приоритетным и придания ему большего импульса развития. В настоящее время идет подготовка