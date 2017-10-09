«Хабаровский завод строительной керамики» вскоре превратится в квартал ТОСЭР

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

Индустриальный парк «Хабаровский завод строительной керамики» расширится до формата ТОСЭР. На данный момент подано уже девять заявок от потенциальных резидентов, желающих разместить производство на территории «ХЗСК». О планах муниципалитета по развитию инвестиционного потенциала краевой столицы, ИА AmurMedia рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития администрации города Хабаровска Руслан Горлов.

— Вскоре «Хабаровский завод строительной керамики» станет ТОСЭР. Это план администрации города — создать новый квартал территории опережающего развития на базе индустриального парка «ХЗСК». Сам индустриальный парк был создан чуть более года назад — в августе 2016 года и его перспективы весьма привлекательны — динамика развития осуществляется в положительном режиме. Сама площадка интересна с точки зрения инфраструктурной обеспеченности. Там есть свободные мощности по электричеству, газоснабжению, водоотведению и водоснабжению, поэтому есть возможность расширения территории в рамках создания промышленного кластера. У индустриального парка имеется 26 гектаров свободной земли и уже подано девять заявок — ведь многие потенциальные резиденты желают иметь льготы и преференции ТОСЭР.

Сам ТОСЭР это уже не новый термин для предпринимателей и бизнес-сообщества, в его рамках предусмотрены налоговые каникулы, сниженные ставки по аренде земли.

В случае выкупа земельного участка, когда объект создан, идет освобождение от налога на землю. А это, согласитесь, вполне привлекательные условия. Почему на базе индустриального парка? Потому что администрация этого парка возьмет на себя все хлопоты по обеспечению коммунальными, бытовыми вопросами, а бизнесу останется только заниматься собственным делом. В случае, когда предприятие открывается в рамках отдельной автономной площадки, ему нужно задумываться и о вывозе мусора, и о подведении дорог, коммуникаций, и многом другом. Поэтому администрацией города сейчас в инициативном порядке формируются земельные участки до расширения ТОСЭР до 260 гектаров и это только на первоначальном этапе.