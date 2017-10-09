Гостиницу Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке с продажи пока никто не снимал — РАД

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Никаких запросов касательно приостановки продажи с молотка гостиницы Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке в Российский аукционный дом не поступало. Об этом ИА PrimaMedia рассказала руководитель проекта по продаже гостиницы Ольга Желудкова.

— Пока никаких запросов по гостинице Hyatt не было, — ответила она на запрос корр. PrimaMedia.

Напомним, ранее новый глава Приморского края заявил, что планирует снять гостиничный комплекс на мысе Бурный с продажи. Андрей Тарасенко хочет заняться поиском соинвестора для завершения строительства. Он также пообещал найти ответственного за распродажу закупленной для отелей утвари,

«У меня слов нет. Много будет уволено людей по этой части. Будем смотреть, кто виноват, как виноват. Продажу я пока не понимаю. Гостиница стоит огромных денег. Продажа — 2,9 млрд рублей и еще не хотят покупать. Государство сколько денег туда закатало. Я отказываюсь делать такой шаг: такое количество денег — и продавать за бесценок», — сказал Андрей Тарасенко во время своей первой встречи с журналистам в качестве врио губернатора.