Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа причина крупного пожара в Москве
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
10:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гостиницу Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке с продажи пока никто не снимал — РАД

Врио губернатора ранее выразил желание достроить многострадальный объект, но пока с торгов гостиница не снята.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Никаких запросов касательно приостановки продажи с молотка гостиницы Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке в Российский аукционный дом не поступало. Об этом ИА PrimaMedia рассказала руководитель проекта по продаже гостиницы Ольга Желудкова.

— Пока никаких запросов по гостинице Hyatt не было, — ответила она на запрос корр. PrimaMedia.

Напомним, ранее новый глава Приморского края заявил, что планирует снять гостиничный комплекс на мысе Бурный с продажи. Андрей Тарасенко хочет заняться поиском соинвестора для завершения строительства. Он также пообещал найти ответственного за распродажу закупленной для отелей утвари,

«У меня слов нет. Много будет уволено людей по этой части. Будем смотреть, кто виноват, как виноват. Продажу я пока не понимаю. Гостиница стоит огромных денег. Продажа — 2,9 млрд рублей и еще не хотят покупать. Государство сколько денег туда закатало. Я отказываюсь делать такой шаг: такое количество денег — и продавать за бесценок», — сказал Андрей Тарасенко во время своей первой встречи с журналистам в качестве врио губернатора.

Он дал поручение сотрудникам АПК к среде, 11 октября, подготовить всю информацию по объекту — перечень оставшихся работ, их стоимость и требования по экспертизе, на четверг, 12 октября, запланировано совещание по этому вопросу. Также Андрей Тарасенко намерен обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке ситуации, сложившейся вокруг пятизвездочных гостиниц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Тайгер Микс» набрал обороты во Владивостоке
«Господин Чернявский не прав»: лидер ЕР в Большом Камне – о кризисе легитимности в городе
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь