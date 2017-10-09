Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА "Новости"

«ВИМ-Авиа» уже и так практически не летает.

Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. Сообщение пресс-службы Минтранса

Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» в целом завершена, отмечают в Минтрансе. с 26 сентября по 8 октября было перевезено более 36 тыс. человек, 5 тыс. из них вернулись домой на бортах иностранных авиакомпанией, 17,5 тыс. — на самолетах «ВИМ-Авиа». Остальных довезли российские перевозчики «Уральские авиалини», «АЗУР Эйр», «Ред Вингс», «Роял Флайт», «Ай Флай», СЛО «Россия», «Ямал», «Глобус», «ЮТэйр», «Икар».

На решение ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» правительство выделило 98 млн руб., напоминает Минтранс. Ведомству удалось перебазировать 9 арестованных за долги самолетов «ВИМ-Авиа» из аэропорта Домодедово во Внуково, а также возобновить заправку и обслуживание самолетов с учетом уборки и доставки бортового питания.

Проблемы «ВИМ-Авиа» стали известны 22 сентября из-за задержек рейсов «ВИМ-Авиа» в московском аэропорту Домодедово за долги компании перед топливозаправочными организациями. Впоследствии один из владельцев «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил, что перевозчик «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования». Компания объявила о прекращении чартерных рейсов 26 сентября, а ее владелец в итоге уехал из России. По данным Росавиации, долги перевозчика перед кредиторами составляют около 7 млрд руб.

27 сентября Минтранс и оперативный штаб занялись возвращением туристов.