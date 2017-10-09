Ленобласть получит более 15 млн рублей на поддержку многодетных семей
Российское правительство выделило 526,3 миллиона рублей дополнительно на ежемесячную поддержку многодетных семей в регионах.
Российское правительство выделило 526,3 миллиона рублей дополнительно на ежемесячную поддержку многодетных семей в регионах.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
В Минтруде объяснили, что эти меры приняли в связи с тем, что в некоторых субъектах таких детей стало больше, чем прогнозировалось.
Ленинградская область получит субсидии в размере 15 882 000 рублей.