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11:24 (мск), источник: ivbg.ru

Ленобласть получит более 15 млн рублей на поддержку многодетных семей‍

Российское правительство выделило 526,3 миллиона рублей дополнительно на ежемесячную поддержку многодетных семей в регионах.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

В Минтруде объяснили, что эти меры приняли в связи с тем, что в некоторых субъектах таких детей стало больше, чем прогнозировалось.

Ленинградская область получит субсидии в размере 15 882 000 рублей.

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