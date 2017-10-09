Предпринимателям Иркутской области снизят стоимость пошлин на товары из Монголии
Вопросы упрощения торговых отношений обсудили на форуме «Монголия-Россия. Сотрудничество-2017».
Вопросы упрощения торговых отношений обсудили на форуме «Монголия-Россия. Сотрудничество-2017».
Директор представительства агентства инвестиционного развития Антон Просекин заявил, что сейчас прорабатывается вопрос подписания между Евразийским экономическим союзом и Монголией соглашения о зоне свободной торговли. В рамках этого документа планируется снизить пошлины и ввести единую международную систему сертификации, что сэкономит предпринимателям силы, время и деньги. Он также отметил, что дело не только в высоких таможенных пошлинах, но и различных разрешениях, которые надо получать бизнесу, который намерен выходить на международный уровень, сертификации, квотах. Вопросы упрощения торговых отношения между Монголией и России обсудили в рамках форума «Монголия-Россия. Сотрудничество-2017». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В мероприятии приняли участие член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Калашников, чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов, торговый представитель России в Монголии Максим Васильев, представители регионов России, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Монголии Цэндийн
«Для нас мероприятие полезно в первую очередь новыми деловыми контактами. После прошедших в конце июня президентских выборов в Монголии происходит формирование нового состава правительства страны. Для нас, как представителей Приангарья, очень важно решение о проведении в Иркутске заседания межправительственной
Также 4 октября в