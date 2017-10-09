Люди отказываются переезжать в дома, построенные в Жигалово по программе переселения

Источник: Вести Иркутск

— Вот — Жигаловский район. Мы тогда посидели по-человечески, и вы сказали, что вы всё сделаете.

Если нужно, то, вопреки известной присказке, они повторяют два раза. И вот Народный фронт вновь пожаловал в Жигалово. Вместе с областным Минстроем и прокуратурой.

Первый рейд был в середине августа, и тогда местные чиновники, а также застройщик, обещали — эти деревянные дома, построенные по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья», станут пригодными для жизни в них. И семьи наконец-то справят долгожданное новоселье:

— Ну, короче, если говорить вот так: честно и благородно, товарищи прокуратура, здесь как всё было, так и осталось. Хотя до 30-го числа обещали всё исправить.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Иркутской области Анатолий Стрельцов констатирует: пол и стены по-прежнему нетёсанные. В стенах, кроме того, сквозные щели. В этом случае и «усадка» дома вряд ли поможет.

В том, что такие половицы не спасут от холода в суровый сибирский мороз, можно не сомневаться. А утеплять их строители и не думали. Говорят, в техзадании такого пункта нет.

— В техзадании написано, что надо неструганный пол? В техзадании написано, что надо, чтоб люди два года жили и нюхали сортир? Это в техзадании написано? Это такие требования государства? — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Стрельцов.

— Вот рядом дом стоит, построенный по этой же программе «Ветхое жильё». У них линолеум, туалет отдельный, стены отделаны. У них вообще честь по чести. Программа одна, деньги одни выделились. А почему в нашем доме по-другому? !