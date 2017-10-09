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10:45 (мск), источник: Вести Иркутск

Люди отказываются переезжать в дома, построенные в Жигалово по программе переселения

В посёлке Жигалово людей хотят заселить в такое новое жильё, что туда не хотят переезжать даже из ветхого и аварийного. Общероссийский народный фронт приехал разбираться, причём уже второй раз. Но понятно, что придётся, скорее всего, ехать ещё и в третий.

Источник: Вести Иркутск

— Вот — Жигаловский район. Мы тогда посидели по-человечески, и вы сказали, что вы всё сделаете.

Если нужно, то, вопреки известной присказке, они повторяют два раза. И вот Народный фронт вновь пожаловал в Жигалово. Вместе с областным Минстроем и прокуратурой.

Первый рейд был в середине августа, и тогда местные чиновники, а также застройщик, обещали — эти деревянные дома, построенные по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья», станут пригодными для жизни в них. И семьи наконец-то справят долгожданное новоселье:

— Ну, короче, если говорить вот так: честно и благородно, товарищи прокуратура, здесь как всё было, так и осталось. Хотя до 30-го числа обещали всё исправить.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Иркутской области Анатолий Стрельцов констатирует: пол и стены по-прежнему нетёсанные. В стенах, кроме того, сквозные щели. В этом случае и «усадка» дома вряд ли поможет.

В том, что такие половицы не спасут от холода в суровый сибирский мороз, можно не сомневаться. А утеплять их строители и не думали. Говорят, в техзадании такого пункта нет.

— В техзадании написано, что надо неструганный пол? В техзадании написано, что надо, чтоб люди два года жили и нюхали сортир? Это в техзадании написано? Это такие требования государства? — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Стрельцов.

— Вот рядом дом стоит, построенный по этой же программе «Ветхое жильё». У них линолеум, туалет отдельный, стены отделаны. У них вообще честь по чести. Программа одна, деньги одни выделились. А почему в нашем доме по-другому?!

Справедливый, кстати, вопрос. Почему ранее построенные дома оказались вполне комфортными, а в эти жигаловцы отказываются переезжать. Местные власти объясняют: сменился подрядчик. И вот тот, что сооружал проблемные дома, успел освоить 65 000 000 бюджетных рублей. До устранения недостатков вопрос с новым, но таким некачественным жильём будет на общественном контроле регионального отделения ОНФ.

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