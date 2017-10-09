В Свободном порту Владивосток более 150 раз нарушили закон

По состоянию на конец сентября 2017 г. на территории Приморского края зарегистрировано 274 резидента свободного порта Владивосток.

Всего по результатам проверок за все время существования ТОРов и Свободного порта выявлено 157 нарушений закона. С целью их устранения внесено 71 представление, принесено 27 протестов на противоречащие закону нормативные правовые акты, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях — сообщает прокуратура Приморья.