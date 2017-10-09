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10:48 (мск), источник: ДЕЙТА

В Свободном порту Владивосток более 150 раз нарушили закон

Экономические преступления в ТОРах обсудили во Владивостоке, сообщает Deita. ru.

Источник: РИА "Новости"

Так, на территории Приморского края созданы 4 территории опережающего социально-экономического развития (далее — ТОСЭР) — ТОСЭР «Надеждинская», ТОСЭР «Михайловский», ТОСЭР «Большой Камень», ТОСЭР «Нефтехимический».

По состоянию на конец сентября 2017 г. на территории Приморского края зарегистрировано 274 резидента свободного порта Владивосток.

Всего по результатам проверок за все время существования ТОРов и Свободного порта выявлено 157 нарушений закона. С целью их устранения внесено 71 представление, принесено 27 протестов на противоречащие закону нормативные правовые акты, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях — сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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