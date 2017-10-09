Узбекистан и Кыргызстан начали торговать через интернет
Стороны достигли соглашения о совместном продвижении узбекских и кыргызских экспортеров в третьи страны, для чего будут разрабатываться и проводиться совместные маркетинговые, рекламные и
Стороны достигли соглашения о совместном продвижении узбекских и кыргызских экспортеров в третьи страны, для чего будут разрабатываться и проводиться совместные маркетинговые, рекламные и
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Компании Узбекистана и Кыргызстана подписали Соглашение о совместной деятельности в производстве, продвижении и торговле текстильной и швейной продукцией с использованием возможностей электронной коммерции.
Как сообщает
В сообщении указывается, что стороны достигли соглашения о совместном продвижении узбекских и кыргызских экспортеров в третьи страны на международной торговой платформе Qoovee.com. Для этого будут разрабатываться и проводиться совместные маркетинговые, рекламные и
Данное соглашение позволит узбекским и кыргызским компаниям находить друг друга на Qoovee.com, просматривать электронные каталоги товаров и услуг, а также совершать сделки как между собой, так и с заказчиками из третьих стран.
«Это сотрудничество позволит двум странам увеличить товарооборот и упростить поиски партнеров для предпринимателей. На данный момент на площадке Qoovee уже размещено свыше 700 компаний из Кыргызстана и 100 компаний Узбекистана. В ближайшее время ожидается, что данное количество вырастет в несколько раз», — сообщает ресурс.
Напомним, визит президента Кыргызской Республики в Узбекистан проходил