Узбекистан и Кыргызстан начали торговать через интернет

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Компании Узбекистана и Кыргызстана подписали Соглашение о совместной деятельности в производстве, продвижении и торговле текстильной и швейной продукцией с использованием возможностей электронной коммерции.

Как сообщает пресс-служба единой торговой площадки Узбекистана, а также стран СНГ, Европы и Азии Qoovee.com, документ был подписан в Ташкенте в рамках визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан в присутствии министров экономик двух стран между торговой платформой Qoovee.com и Агентством по рекламе и маркетингу текстильной продукции при АО «Узбекенгилсаноат» («Узбеклегпром»).

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В сообщении указывается, что стороны достигли соглашения о совместном продвижении узбекских и кыргызских экспортеров в третьи страны на международной торговой платформе Qoovee.com. Для этого будут разрабатываться и проводиться совместные маркетинговые, рекламные и PR-кампании.

Данное соглашение позволит узбекским и кыргызским компаниям находить друг друга на Qoovee.com, просматривать электронные каталоги товаров и услуг, а также совершать сделки как между собой, так и с заказчиками из третьих стран.

«Это сотрудничество позволит двум странам увеличить товарооборот и упростить поиски партнеров для предпринимателей. На данный момент на площадке Qoovee уже размещено свыше 700 компаний из Кыргызстана и 100 компаний Узбекистана. В ближайшее время ожидается, что данное количество вырастет в несколько раз», — сообщает ресурс.