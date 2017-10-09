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10:49 (мск), источник: Newslab.ru

Сибирская генерирующая компания увеличила выработку электроэнергии

Рост выработки по сравнению с прошлым годом зафиксирован на предприятиях всех регионов, где работает СГК, и наблюдается в течение всего третьего квартала.

В сентябре 2017 года электростанции Сибирской генерирующей компании суммарно произвели 2,2 млрд киловатт-часов электрической энергии, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост выработки по сравнению с прошлым годом зафиксирован на предприятиях всех регионов, где работает СГК, и наблюдается в течение всего третьего квартала. С июля по сентябрь ТЭЦ и ГРЭС компании произвели на 38% больше электроэнергии, чем в 2016 году. Суммарное значение за три месяца составило 6,6 млрд киловатт-часов.

Наибольшее увеличение относительно прошлого года — в 2,3 раза — продемонстрировала Абаканская ТЭЦ. В 1,8 раза повысилась выработка на Беловской ГРЭС, в 1,4 раза — на Назаровской ГРЭС.

Значительное повышение выработки станциями СГК, в первую очередь, связано с гидрологической обстановкой в Сибири и существенным снижением запаса воды в Ангарском и Енисейском каскадах. Таким образом, предприятия тепловой генерации компенсировали снижение производства на ГЭС.

Возможности угольной генерации позволяют оперативно реагировать на изменения на рынке электроэнергии и нести нагрузку независимо от погодных условий. Дополнительным фактором в сентябре стало ранее похолодание в регионах Сибири, отметили в компании.

Рост объемов производства в третьем квартале на ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей компании позволил нивелировать некоторое снижение первого полугодия. По итогам 9 месяцев 2017 года станции энергохолдинга выработали 25,5 миллиардов киловатт-часов, что соответствует уровню прошлого года.

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