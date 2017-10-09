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10:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске бизнесмены будут участвовать в школьных проектах

Это обсудили предприниматели и директора школ на Городском форуме.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярские бизнесмены готовы профинансировать проекты школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На переговорной площадке гимназии № 9 в рамках Красноярского городского форума «Город и дети» представители промышленных предприятий, предприниматели и директора школ обсудили вопросы участия бизнеса как партнера в развитии содержания образования.

Вопрос инвестиций в образование остро стоит не только в Красноярском крае, но и по всей России. Представители малого и среднего бизнеса не всегда готовы вкладывать в инфраструктуру города, в образование и социальные проекты. По мнению предпринимателей, необходимо понимание, что деньги будут использованы на конкретные проекты, направленные на развитие образовательного учреждения. Школы должны выступать объектом коммерческой деятельности и активно участвовать в адаптации образовательных программ к потребностям экономики и рынку труда.

Бизнесмены могут вести образовательную деятельность в формате наставничества по направлениям технологического предпринимательства, сопровождения проектных групп, коммерциализации разработок и даже готовы брать школьников к себе на работу.

«Представители предприятий, бизнеса и образовательных учреждений сошлись на главном: ключевая фигура — это ребенок. Для него важно получить образование, которое позволит определиться в жизни, меняться и перестраиваться», — отметила директор гимназии № 7 Люция Литвинцева.

Отмечается, что со стороны краевых и городских властей бизнесмены ожидают создания условий, при которых предприниматели смогут вкладывать деньги в Красноярск. По итогам работы площадки стороны договорились продолжить взаимодействие и сформировать рабочую группу для модернизации городской образовательной среды.

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