В Краснодаре закрыли на капитальный ремонт улицу Тургенева

С сегодняшнего дня ул. Тургенева закрыта от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. Невозможен и проезд через все перекрестки, которые расположены на этом участке. При этом движение открыто по ул. Северной на перекрестке с ул. им. Тургенева.



Далее работы будут вести поэтапно. О графике ограничения движения и изменении организации схемы дорожного движения НК писала ранее.



Напомним, что работы на ул. Тургенева будут длиться так долго в связи с переносом коммуникаций. По мнению специалистов мера является вынужденной. В советское время под дорожным покрытием на ул. Тургенева был проложен железобетонный ливневый коллектор. Его износ и стал причиной подмыва грунта, а, следовательно, и разрушения улицы.