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11:58 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре закрыли на капитальный ремонт улицу Тургенева

Работы продлятся до апреля следующего года.

Краснодар. 9 октября — Новая Кубань. В городе вступают в силу ограничения дорожного движения на ул. Тургенева и близлежащих улицах. Это связано с началом ремонта одной из самых «убитых» улиц Краснодара.

С сегодняшнего дня ул. Тургенева закрыта от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. Невозможен и проезд через все перекрестки, которые расположены на этом участке. При этом движение открыто по ул. Северной на перекрестке с ул. им. Тургенева.

Далее работы будут вести поэтапно. О графике ограничения движения и изменении организации схемы дорожного движения НК писала ранее.

Напомним, что работы на ул. Тургенева будут длиться так долго в связи с переносом коммуникаций. По мнению специалистов мера является вынужденной. В советское время под дорожным покрытием на ул. Тургенева был проложен железобетонный ливневый коллектор. Его износ и стал причиной подмыва грунта, а, следовательно, и разрушения улицы.

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