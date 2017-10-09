Илью Корженовского назначили гендиректором воронежской площадки СИБУРа

Отметим, Илья Коржьеновский родился в 1976 году. С 2001 по 2011 годы работал на тольяттинской площадке. С 2011 по 2014 годы — на «Воронежсинтезкаучуке» в должности замгендиректора по производству, директором по охране труда. В 2014-м стал директором по производству тольяттинской площадки компании. С 2015 по 2017 годы — был главным инженером предприятия. С января по октябрь 2017 года руководил центром СИБУРа «Механика» в Тюмени.