Илью Корженовского назначили гендиректором воронежской площадки СИБУРа
Предыдущий руководитель предприятия был переведен на другую должность.
Предыдущий руководитель предприятия был переведен на другую должность.
В понедельник, 9 октября 2017 года, стало известно о назначении Ильи Корженовского, который ранее возглавлял центр «Механика» СИБУРа в Тюмени, на должность генерального директора АО «Воронежсинтезкаучук».
«Назначение произведено в рамках плановой ротации управленческих кадров», — пояснили в СИБУРе.
Отметим, Илья Коржьеновский родился в 1976 году. С 2001 по 2011 годы работал на тольяттинской площадке. С 2011 по 2014 годы — на «Воронежсинтезкаучуке» в должности замгендиректора по производству, директором по охране труда. В 2014-м стал директором по производству тольяттинской площадки компании. С 2015 по 2017 годы — был главным инженером предприятия. С января по октябрь 2017 года руководил центром СИБУРа «Механика» в Тюмени.