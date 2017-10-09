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11:04 (мск), источник: Новости Воронежа

Илью Корженовского назначили гендиректором воронежской площадки СИБУРа

Предыдущий руководитель предприятия был переведен на другую должность.

Источник: Reuters

В понедельник, 9 октября 2017 года, стало известно о назначении Ильи Корженовского, который ранее возглавлял центр «Механика» СИБУРа в Тюмени, на должность генерального директора АО «Воронежсинтезкаучук».

«Назначение произведено в рамках плановой ротации управленческих кадров», — пояснили в СИБУРе.

Экс-руководитель воронежской площадки СИБУРа Марат Фаляхов, который занимал пост 2015 года, переведен на должность исполнительного директора «БИАКСПЛЕН».

Отметим, Илья Коржьеновский родился в 1976 году. С 2001 по 2011 годы работал на тольяттинской площадке. С 2011 по 2014 годы — на «Воронежсинтезкаучуке» в должности замгендиректора по производству, директором по охране труда. В 2014-м стал директором по производству тольяттинской площадки компании. С 2015 по 2017 годы — был главным инженером предприятия. С января по октябрь 2017 года руководил центром СИБУРа «Механика» в Тюмени.

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