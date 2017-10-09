Комсомольский «Холдоми» войдёт в «Восточное кольцо России»

Горнолыжный комплекс «Холдоми», расположенный в Солнечном районе Хабаровского края, станет частью туристического маршрута «Снег Востока». В него также войдут лучшие подобные предприятия Сахалина и Приморья.

Представители регионов обсудили сотрудничество по развитию нового дальневосточного туристического маршрута «Снег Востока» во Владивостоке. Маршрут станет частью межрегионального проекта «Восточное кольцо России». В него войдут горнолыжные комплексы и туристические объекты Сахалина, Приморья и Хабаровского края. В дальнейшем к проекту могут присоединиться Камчатка и ЕАО.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, «Холдоми» считается курортом международного уровня. Его общая площадь составляет 56 гектаров, высота снежной вершины — 853 метра. В будние дни комплекс принимает от 500 до 700 туристов в день, в выходные — от полутора до двух тысяч человек.