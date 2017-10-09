Комсомольский «Холдоми» войдёт в «Восточное кольцо России»
Горнолыжный комплекс станет частью туристического маршрута.
Горнолыжный комплекс станет частью туристического маршрута.
Горнолыжный комплекс «Холдоми», расположенный в Солнечном районе Хабаровского края, станет частью туристического маршрута «Снег Востока». В него также войдут лучшие подобные предприятия Сахалина и Приморья.
Представители регионов обсудили сотрудничество по развитию нового дальневосточного туристического маршрута «Снег Востока» во Владивостоке. Маршрут станет частью межрегионального проекта «Восточное кольцо России». В него войдут горнолыжные комплексы и туристические объекты Сахалина, Приморья и Хабаровского края. В дальнейшем к проекту могут присоединиться Камчатка и ЕАО.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что ГЛК «Холдоми» является одним из пунктов утверждённого в апреле прошлого года плана долгосрочного развития