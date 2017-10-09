Первый турист из ОАЭ посетил Владивосток по электронной визе
Преференцией воспользовались более 3 тыс. человек.
Преференцией воспользовались более 3 тыс. человек.
Свободный порт Владивосток по упрощённому визовому режиму посетили граждане 16 государств из 18 возможных. Заявки оформили туристы, в том числе из Омана, Катара и Кувейта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным минвостокразвития РФ, электронные визы оформили 3 145 человек, 1 810 из них уже воспользовались преференцией. Из Китайской Народной Республики во Владивосток приехало 967 человек (из 1610), Япония — 765 человек (из 1 081), Марокко — 124 интуриста.
Среди одобренных есть 94 заявки из Алжира, 80 — из Индии, 69 — из Сингапура, 24 — Тунис, 15 — Иран, 12 — ОАЭ, по 9 — Саудовская Аравия и Мексика, 7 — Турция, 5 — Северная Корея, по 2 — Катар, Кувейт и Оман.
В УФСБ РФ по Приморскому краю добавили, что в октябре Владивосток посетил первый турист из Объединённых Арабских Эмиратов.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа начал действовать упрощённый визовый режим, по электронным визам можно через два пункта пропуска попасть в свободный порт Владивосток. Начиная с 2018 года преференция распространится также на Сахалинскую область и Камчатский край, в общей сложности будут открыты 11 пунктов пропуска.