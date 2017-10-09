Правительство увеличило финансирование крымской ФЦП на 7%
9 октября.
9 октября.
Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом в конце сентября и обнародованном на официальном
«Общий объем финансирования программы на 2015−2020 года (в ценах соответствующих лет) составляет 825 млрд 405 млн рублей», — говорится в документе, вносящем изменения в ФЦП.
Правительство РФ утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя в августе 2014 года, затем вносило в нее правки. Последнюю — в ноябре 2016 года, расходы на ФЦП тогда выросли на 9%, до 769,5 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Таким образом, теперь программа увеличена еще на 7%.
Программа реализуется в два этапа: первый рассчитан на 2015−2017 годы, второй — на 2018−2020 годы.