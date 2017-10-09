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11:38 (мск), источник: Интерфакс

Правительство увеличило финансирование крымской ФЦП на 7%

9 октября. Interfax-Russia.ru — Правительство России увеличило общий объем финансирования федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития республики Крым и Севастополя до 2020 года почти на 56 млрд рублей, до 825,4 млрд рублей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом в конце сентября и обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 6 октября.

«Общий объем финансирования программы на 2015−2020 года (в ценах соответствующих лет) составляет 825 млрд 405 млн рублей», — говорится в документе, вносящем изменения в ФЦП.

Правительство РФ утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя в августе 2014 года, затем вносило в нее правки. Последнюю — в ноябре 2016 года, расходы на ФЦП тогда выросли на 9%, до 769,5 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Таким образом, теперь программа увеличена еще на 7%.

Программа реализуется в два этапа: первый рассчитан на 2015−2017 годы, второй — на 2018−2020 годы.

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