Правительство увеличило финансирование крымской ФЦП на 7%

Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом в конце сентября и обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 6 октября.

«Общий объем финансирования программы на 2015−2020 года (в ценах соответствующих лет) составляет 825 млрд 405 млн рублей», — говорится в документе, вносящем изменения в ФЦП.

Правительство РФ утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя в августе 2014 года, затем вносило в нее правки. Последнюю — в ноябре 2016 года, расходы на ФЦП тогда выросли на 9%, до 769,5 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Таким образом, теперь программа увеличена еще на 7%.