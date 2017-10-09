Туроператоры: Даже минимальное снижение цены на билеты в Калининград увеличивает число броней в отелях

Источник: Калининград.Ru

— Естественно, внутренний туристический поток в Калининградскую область увеличится, особенно с учётом матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Калининграде. По нашему опыту даже минимальное снижение цены на билеты в Калининград сразу же увеличивает количество бронирований, — заявили в пресс-службе национального оператора «Алеан».

Специалисты отмечают, что туристы в основном добираются в Калининград воздушным транспортом. Из-за более доступной стоимости перелёта путешественникам будет удобнее покупать пакетные туры.

В АТОР отмечают, что проезд поездом выходит дольше по времени и нередко дороже. Некоторые игроки рынка оценивают соотношение авиа- и железнодорожных перевозок на калининградском направлении как 70% к 30%.

Любое снижение цен будет влиять на увеличение организованного турпотока. Однако точный прогноз дать сложно, поскольку пока неясно, насколько в действительности снизится цена на билеты. Мы как операторы в настоящее время прорабатываем определённые программы и действия по усилению продвижения этого направления и надеемся на хороший результат, — сказали в «TUI Россия».

Другие компании уже провели предварительные расчёты. По оценкам туроператора «Дельфин», ожидаемое снижение цены недельного тура при отмене НДС составит 4−5%. «Ажиотажного спроса это не обещает, но некоторое увеличение турпотока возможно — примерно на 5−10%», — прокомментировал гендиректор организации Сергей Ромашкин. По его словам, речь идёт не о «наплыве туристов», а о возвращении к показателям 2016 года.

По данным региональных властей, увеличение туристического потока замедляется. В 2015 году рост достигал 25%, а в 2016-ом — 30%. Специалисты профильного министерства связывают это с холодным летом и отменой эксперимента по выдаче виз на 72 часа для въезжающих в область иностранных туристов. Кроме того, причиной может служить возобновление потока в Турцию.

Во время рабочего визита в регион в августе президент Владимир Путин предложил отменить НДС на авиабилеты на калининградском направлении. «Это будет и инвесторам на пользу, и для граждан хорошо, и для бизнеса, и для силовых структур», — сказал глава государства.