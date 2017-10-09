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12:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Туроператоры: Даже минимальное снижение цены на билеты в Калининград увеличивает число броней в отелях

Снижение стоимости авиабилетов в Калининград при обнулении ставки НДС может привести к росту туристического потока. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

Источник: Калининград.Ru

— Естественно, внутренний туристический поток в Калининградскую область увеличится, особенно с учётом матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Калининграде. По нашему опыту даже минимальное снижение цены на билеты в Калининград сразу же увеличивает количество бронирований, — заявили в пресс-службе национального оператора «Алеан».

Специалисты отмечают, что туристы в основном добираются в Калининград воздушным транспортом. Из-за более доступной стоимости перелёта путешественникам будет удобнее покупать пакетные туры.

В АТОР отмечают, что проезд поездом выходит дольше по времени и нередко дороже. Некоторые игроки рынка оценивают соотношение авиа- и железнодорожных перевозок на калининградском направлении как 70% к 30%.

Любое снижение цен будет влиять на увеличение организованного турпотока. Однако точный прогноз дать сложно, поскольку пока неясно, насколько в действительности снизится цена на билеты. Мы как операторы в настоящее время прорабатываем определённые программы и действия по усилению продвижения этого направления и надеемся на хороший результат, — сказали в «TUI Россия».

Другие компании уже провели предварительные расчёты. По оценкам туроператора «Дельфин», ожидаемое снижение цены недельного тура при отмене НДС составит 4−5%. «Ажиотажного спроса это не обещает, но некоторое увеличение турпотока возможно — примерно на 5−10%», — прокомментировал гендиректор организации Сергей Ромашкин. По его словам, речь идёт не о «наплыве туристов», а о возвращении к показателям 2016 года.

По данным региональных властей, увеличение туристического потока замедляется. В 2015 году рост достигал 25%, а в 2016-ом — 30%. Специалисты профильного министерства связывают это с холодным летом и отменой эксперимента по выдаче виз на 72 часа для въезжающих в область иностранных туристов. Кроме того, причиной может служить возобновление потока в Турцию.

Во время рабочего визита в регион в августе президент Владимир Путин предложил отменить НДС на авиабилеты на калининградском направлении. «Это будет и инвесторам на пользу, и для граждан хорошо, и для бизнеса, и для силовых структур», — сказал глава государства.

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что если такое решение примут, то область получит больше выгод, чем при субсидировании перевозок. Однако эксперты считают, что обнуление ставки не повлияет на тариф в высокий сезон.

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