«Все, над чем трудились». Владельцы павильонов в ТЦ «Синдика» считают потери

Ущерб от пожара на крупнейшем строительном рынке «Синдика» может составить до 5 млрд рублей, заявил Всероссийский союз страховщиков.
В настоящий момент выясняется, был ли объект застрахован. От этого зависят выплаты собственникам за утраченное имущество.
Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО. Полис ОСАГО такие случаи не покрывает.
Пожар начался вечером 8 октября в разгар торговли. Здание быстро заволокло черным едким дымом, возможно, потому что оно обшито пластиковым сайдингом. В результате обрушилась часть кровли, на подземном паркинге торгового комплекса взорвались несколько автомобилей.
Жертв нет, из горящего торгового комплекса эвакуировали более трех тысяч человек. Открытое горение удалось ликвидировать только рано утром в понедельник. Судя по видео в сети, крупнейший строительный рынок Москвы почти полностью выгорел.
Москвич Денис рассказал Business FM, что приезжал на рынок успокаивать знакомых, павильоны которых сгорели, и что 9 октября бизнесменов якобы готов собрать губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
У меня есть знакомый, владелец одного из павильонов. Я подъехал его успокоить. У него все горело, это был его единственный бизнес, и у него была истерика. Понятно, что переживали, но были люди, по которым было видно, что у них горит все, над чем они трудились и работали. А были люди, которые стояли и просто наблюдали, хотя при этом говорили, что у них там что-то было. У того, которого успокаивали, около 24 млн в сумме. Был еще один армянин, которого успокаивали, совсем уже пожилой мужчина, стоял со слезами. Насколько я знаю, их должны были сегодня вызывать к губернатору Московской области.
Строительный торговый центр «Синдика» занимает площадь в 150 тысяч квадратных метров. На территории комплекса было около тысячи магазинов и паркинг на более чем 5 тысяч машино-мест.
Владелец павильона по продаже сантехники Виталик в интервью радиостанции оценил свой ущерб. «Около 25 млн в товаре, еще в аренду вперед оплатили 800 тысяч, на один месяц вперед мы платим», — сказал он. Бизнесмен добавил, что страховки на товар нет.
Владелец компании «Ревизор» Денис Кузнецов говорит, что потерял в пожаре не меньше 5 млн рублей, но главное — сгорели деньги, лежавшие в сейфе:
Денис Кузнецов владелец компании «Ревизор».
У нас ущерб больше 5 млн, потому что у нас там два магазина. Помимо товара мы потеряли будущие выручки, все магазины у нас были прибыльные. Мы потеряли прибыль, но самое главное, что люди живы. Деньги мне не удалось спасти, они остались в сейфе. Там было не так много, потому что недавно была инкассация, но деньги все остались там. В нашем крыле даже нет никаких оповещающих сигналов. Продавец говорит, что не слышал никаких оповещающих сигналов, услышал только крики за пределами павильона, вышел из павильона, увидел, что все в дыму, побежал к двери, которая рядом с нашим выходом, она была уже закрыта, потому что электричество отключили. До этого, говорит, уже несколько раз электричество отключали вместе со светом, мы думали, опять там что-то происходит. Он не смог выйти через эти двери, которые были у нас рядом, и побежал к центральному входу, через центральный вход они вышли. Но вообще у многих людей машины сгорели.
Денис КузнецовВладелец компании «Ревизор»
По словам нескольких арендаторов ТЦ «Синдика», пожарное оповещение сработало не сразу и не везде. Почему так могло произойти и что делать для предупреждения таких ситуаций?
Вполне возможно, что в каких-то ситуациях на арендаторов перекладывается обслуживание существующих систем, и халатное отношение одного из может погубить всех. И действительно расчет на авось у многих до сих пор силен: здесь и сейчас я экономлю, а загорится или нет — большой вопрос. Если что-то произошло и в результате проверки выясняется, что было нарушение правил пожарной безопасности, которое должно было быть при проверке выявлено, но выявлено не было, то тот, кто проводил проверку, должен четко и оперативно сесть.
Сергей ГрининПредседатель общественной организации «Гражданская безопасность»
Однако как рассказал Business FM продавец Арам, сигнализация сработала, но люди не сразу поверили в то, что начался серьезный пожар.
Один раз включилось радио, сказало, что чрезвычайная ситуация, просим покинуть. И все, через две-три минуты свет выключился, никто не представлял, что так серьезно будет. Это не раз было, не два. Случаи всегда бывали, кто-то под датчиком курил, датчики всегда реагировали, и это объявление всегда было. Еле-еле вышли, дым был. Пока закрыли двери, уже задыхались. Что-то успел вынести, но по сравнению с оставшимся… Весь товар остался, а что сумели спасти или с собой вынести, это копейки.
АрамПродавец в ТЦ «Синдика»
Пожар изначально возник на складе на цокольном этаже торгового центра, где хранились лакокрасочные и стройматериалы и баллоны. Там работали в основном мигранты из стран ближнего зарубежья, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Перед пожаром на строительном рынке «Синдика» произошел хлопок на автостоянке. Следователи проверяют версию взрыва газового баллона в автомобиле, но говорить о преднамеренном поджоге пока рано, рассказал РБК источник в МЧС по Московской области и подтвердил источник в Центральном региональном центре МЧС.
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Синдика-О» была основана весной 2000 года. Здание торгового комплекса введено в эксплуатацию осенью 2014 года после масштабной реконструкции на месте одного из самых крупных в Москве строительных рынков. 49% компании принадлежат Фатиме Каноковой, супруге сенатора и бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.