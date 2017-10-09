«Все, над чем трудились». Владельцы павильонов в ТЦ «Синдика» считают потери

У нас ущерб больше 5 млн, потому что у нас там два магазина. Помимо товара мы потеряли будущие выручки, все магазины у нас были прибыльные. Мы потеряли прибыль, но самое главное, что люди живы. Деньги мне не удалось спасти, они остались в сейфе. Там было не так много, потому что недавно была инкассация, но деньги все остались там. В нашем крыле даже нет никаких оповещающих сигналов. Продавец говорит, что не слышал никаких оповещающих сигналов, услышал только крики за пределами павильона, вышел из павильона, увидел, что все в дыму, побежал к двери, которая рядом с нашим выходом, она была уже закрыта, потому что электричество отключили. До этого, говорит, уже несколько раз электричество отключали вместе со светом, мы думали, опять там что-то происходит. Он не смог выйти через эти двери, которые были у нас рядом, и побежал к центральному входу, через центральный вход они вышли. Но вообще у многих людей машины сгорели.

Денис Кузнецов Владелец компании «Ревизор»