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12:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области вырос на 6,7 млрд рублей

Регион увеличил объем долга по государственным ценным бумагам сразу на 5 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.

Госдолг Новосибирской области вырос на 6,7 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 18,75 млрд рублей (показатель вырос на 5 млрд рублей).

Объем бюджетных кредитов региона составляет 29,3 млрд рублей (рост показателя на 1,7 млрд рублей). Банковских кредитов с весны Новосибирская область не привлекала. Общий объем госдолга составляет 48,09 млрд рублей, месяцем ранее — 41,35 млрд рублей. Таким образом, рост госдолга составил 6,74 млрд рублей.

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