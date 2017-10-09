Челябинские власти хотят перевыполнить план по высадке деревьев

На сегодня в городе высажено 2920 новых деревьев. До окончания работ остается месяц.

«Мы планировали более 3 тысяч деревьев высадить, время у нас еще есть до конца месяца, и мы этим занимаемся. Более того, с помощью специалистов анализируем те деревья, которые не прижились с весны. Мы тоже по ним будем принимать меры, чтобы заменять эти деревья», — пояснил мэр Евгений Тефтелев.