В бюджет Омской области поступило 160 миллионов за аренду земли и имущества

Министерство имущественных отношений Омской области обнародовало данные по поступлениям в региональный бюджет, полученным от сдачи земли и имущества в аренду.

Как выяснилось, с начала текущего 2017 года в региональный бюджет поступило 160 млн рублей в качестве неналоговых доходов. При этом от аренды имущества было получено 25 млн. рублей, а от аренды земельных участков больше 44 миллионов.

Чтобы пополнить бюджет, приходится и продавать областную собственность. Доходы от торговли объектами недвижимости и землей составили за указанный период 47 миллионов. А вот Поступления в бюджет от областных организаций составили 37 млн. рублей. Прочие поступления пока значатся на уровне 7 миллионов.