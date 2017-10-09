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12:19 (мск), источник: Om1.ru

В бюджет Омской области поступило 160 миллионов за аренду земли и имущества

Власти пытаются выполнить план по неналоговым доходам. Только от продажи областной собственности бюджет получил 47 миллионов рублей.

Министерство имущественных отношений Омской области обнародовало данные по поступлениям в региональный бюджет, полученным от сдачи земли и имущества в аренду.

Как выяснилось, с начала текущего 2017 года в региональный бюджет поступило 160 млн рублей в качестве неналоговых доходов. При этом от аренды имущества было получено 25 млн. рублей, а от аренды земельных участков больше 44 миллионов.

Чтобы пополнить бюджет, приходится и продавать областную собственность. Доходы от торговли объектами недвижимости и землей составили за указанный период 47 миллионов. А вот Поступления в бюджет от областных организаций составили 37 млн. рублей. Прочие поступления пока значатся на уровне 7 миллионов.

Отметим, что Минимущество постоянно проводит инвентаризацию объектов, чтобы вовлечь их в оборот и проводит активную работу по взысканию арендной платы с должников. Чиновники пытаются таким образом выполнить план по неналоговым доходам.

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