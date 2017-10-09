В бюджет Омской области поступило 160 миллионов за аренду земли и имущества
Власти пытаются выполнить план по неналоговым доходам. Только от продажи областной собственности бюджет получил 47 миллионов рублей.
Власти пытаются выполнить план по неналоговым доходам. Только от продажи областной собственности бюджет получил 47 миллионов рублей.
Министерство имущественных отношений Омской области обнародовало данные по поступлениям в региональный бюджет, полученным от сдачи земли и имущества в аренду.
Как выяснилось, с начала текущего 2017 года в региональный бюджет поступило 160 млн рублей в качестве неналоговых доходов. При этом от аренды имущества было получено 25 млн. рублей, а от аренды земельных участков больше 44 миллионов.
Чтобы пополнить бюджет, приходится и продавать областную собственность. Доходы от торговли объектами недвижимости и землей составили за указанный период 47 миллионов. А вот Поступления в бюджет от областных организаций составили 37 млн. рублей. Прочие поступления пока значатся на уровне 7 миллионов.
Отметим, что Минимущество постоянно проводит инвентаризацию объектов, чтобы вовлечь их в оборот и проводит активную работу по взысканию арендной платы с должников. Чиновники пытаются таким образом выполнить план по неналоговым доходам.