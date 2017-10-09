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11:51 (мск), источник: Интерфакс

Крым просит сдвинуть сроки ввода части малых энергомощностей

9 октября. Interfax-Russia.ru — Крым попросил Минэнерго одобрить сдвиг ввода около 30 МВт малых мощностей на июль 2018 года, сообщил в ходе совещания по ОЗП зампредседателя совета министров республики Владимир Серов.

Источник: Reuters

Речь идёт о мощностях Сакской ПГУ. По его словам, 90 МВт компания «КрымТЭЦ» готова ввести в феврале следующего года. Ещё 30 МВт она не сможет ввести раньше середины следующего года.

По условиям конкурса «КрымТЭЦ» должна ввести мощности в конце этого года. Дата поставки мощности — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности. Станция должна выдавать мощность в энергосистему Крыма.

Как сообщалось, заявка АО «Крымтеплоэлектроцентраль» на строительство Сакской ПГУ 120 МВт была отобрана в рамках соответствующего конкурса. Объект был отобран с ценой мощности в 2,115 млн руб. за МВт.

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