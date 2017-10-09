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12:04 (мск), источник: СуперОмск

Юбилейный мост закроют для пеших омичей уже сегодня

В ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября, закрыли движение автотранспорта по Юбилейному мосту для последующих работ на объекте.

Омичи уже подметили, что спустя сутки на переправе так и не появились рабочие.

Дабы устранить недопонимание, «СуперОмск» обратился к подрядчику за разъяснением ситуации. Как пояснил инженер-проектировщик ООО «МостоСтрой-Омск» Николай Хохлов, сейчас идет подготовительный этап и рабочие появятся на объекте в ближайшее время.

Ориентировочно, закрытие моста, теперь уже и для пешеходов, произойдет сегодня, 9 октября.

Ожидается, что реконструкция Юбилейного моста завершится в конце мая 2018 года. На работы выделено порядка 328 млн рублей.

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