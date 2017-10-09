Юбилейный мост закроют для пеших омичей уже сегодня
В ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября, закрыли движение автотранспорта по Юбилейному мосту для последующих работ на объекте.
В ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября, закрыли движение автотранспорта по Юбилейному мосту для последующих работ на объекте.
Омичи уже подметили, что спустя сутки на переправе так и не появились рабочие.
Дабы устранить недопонимание, «СуперОмск» обратился к подрядчику за разъяснением ситуации. Как пояснил
Ориентировочно, закрытие моста, теперь уже и для пешеходов, произойдет сегодня, 9 октября.
Ожидается, что реконструкция Юбилейного моста завершится в конце мая 2018 года. На работы выделено порядка 328 млн рублей.