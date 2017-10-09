Юбилейный мост закроют для пеших омичей уже сегодня

Омичи уже подметили, что спустя сутки на переправе так и не появились рабочие.

Дабы устранить недопонимание, «СуперОмск» обратился к подрядчику за разъяснением ситуации. Как пояснил инженер-проектировщик ООО «МостоСтрой-Омск» Николай Хохлов, сейчас идет подготовительный этап и рабочие появятся на объекте в ближайшее время.

Ориентировочно, закрытие моста, теперь уже и для пешеходов, произойдет сегодня, 9 октября.