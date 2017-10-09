«Банк квартир» для обманутых дольщиков предложили создать застройщики Краснодарского края

Одна из проблем, которую будут решать совместно власти и строительный бизнес — долгострои. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, представители компаний-застройщиков предложили создать так называемый «банк квартир» для граждан, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных жилых домов и чьи права нарушены.

Андрей Алексеенко отметил, что нужно оценить правовую сторону этого предложения. Возможность создания подобного фонда для дольщиков обсудят на следующей встрече с активом застройщиков края.

Во встрече также приняли участие председатель комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЗСК Владимир Лыбанев, руководители профильных департаментов, глава Краснодара Евгений Первышов.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что одной из проблем сдачи объектов, а как следствие сдвига сроков их сдачи, является подключение коммуникаций. Первый зам руководителя региона отметил, что для решения этого вопроса будет прорабатываться вопрос создания комиссии или рабочей группы, в состав которой войдут представители строительных и ресурсоснабжающих компаний, а также власти.

— Новые объекты должны начинать строиться из-под земли — сначала подводить коммуникации, а потом уже приступать к возведению зданий. Нужно подходить комплексно к строительству, решать вопросы сообща — всем службам. Тщательно проверять всю документацию при выдаче разрешений на строительство, и за этим должны тщательно следить органы местного самоуправления, — подчеркнул первый вице-губернатор.

Представители более 40 строительных компаний, которые присутствовали на встрече, отметили, что готовы участвовать в строительстве социальных объектов в регионе. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева приоритет в крае отдан комплексной застройке.

По словам руководителя департамента строительства Краснодарского края Вадима Сергеева, в этом году в Краснодарском крае планируют ввести в эксплуатацию около 4 миллионов квадратных метров жилья.

— Кубань участвует в федеральной программе «Жилище», средства по которой выделялись региону с учетом показателей ввода квадратных метров за 2017 год. Поэтому снижать показатели ввода жилья нельзя. Но это не значит, что нужно гнаться за количеством. Нужно строить качественно, — акцентировал Вадим Сергеев, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, на днях представители политических партий Краснодарского края обсудили с мэром кубанской столицы Евгением Первышовым проблемы обманутых дольщиков. В ходе заседания политического совета глава города и партийцы искали нестандартные варианты решения проблемы и оказания помощи дольщикам. Как заявил Евгений Первышов, ресурсы администрации по привлечению инвесторов иссякают, необходимы новые меры, в том числе нужна корректировка законодательства в части предоставления компенсационных земельных участков инвесторам без торгов. В свою очередь, со стороны политических партий прозвучало предложение, назначить ответственными за недострои также банки, выдающие ипотечные кредиты, риэлторов и страховые компании.

Кроме того, как ранее сообщало информагентство, в Краснодаре состоялась рабочая встреча представителей мэрии и правоохранительных органов, в ходе которой обсуждались пути решения проблем обманутых дольщиков в кубанской столице, где в настоящее время более 50 застройщиков «заморозили» строительство на 70 жилых объектах. Отдельно в рамках совещания были рассмотрены причины задержки сдачи в эксплуатацию самых проблемных жилых комплексов. По итогам встречи были приняты решения, направленные на восстановление прав участников долевого строительства.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодарском крае недобросовестные застройщики оставили без жилья больше людей, чем в Москве и Московской области вместе взятых.

Только по официальным расчетам Минстроя без крыши над головой остались 6,5 тысяч человек. В целом по России насчитывается более 38 тысяч обманутых дольщиков в 72 субъектах РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мень, добавив, что на сегодняшний день «заморожено» 830 многоквартирных домов.

Ранее куратор рабочей группы «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков, экс-мэр Краснодара и депутат Госдумы РФ Владимир Евланов сообщил, что, как и было обещано, в кубанской столице открылась приемная рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков и уже начала свою работу. Владимир Евланов сообщил график работы приемной и призвал желающих записываться заранее по указанному им телефону.

Всего 6 проблемных долгостроев ввели в эксплуатацию на Кубани за 1,5 года. Для завершения строительства 12 проблемных многоквартирных домов с общим числом дольщиков более полутора тысяч человек в Краснодарском крае найдены инвесторы. Такие цифры сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе заседания Совета при полномочном представительстве Президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов в ходе пресс-конференции с журналистами, сообщил, что в городе насчитывается около 100 недостроенных многоэтажек, на которых по разным причинам «заморожено» строительство. С начала года в регионе возбудили 190 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками. Люди, которые годами ждали купленного жилья, с трудом верят, что получат собственную крышу над головой.