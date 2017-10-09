«Банк квартир» для обманутых дольщиков предложили создать застройщики Краснодарского края
Краснодар, 9 октября, KrasnodarMedia. Представители
Краснодар, 9 октября, KrasnodarMedia. Представители
Одна из проблем, которую будут решать совместно власти и строительный бизнес — долгострои. По данным
Андрей Алексеенко отметил, что нужно оценить правовую сторону этого предложения. Возможность создания подобного фонда для дольщиков обсудят на следующей встрече с активом застройщиков края.
Во встрече также приняли участие председатель комитета по вопросам строительства и
Андрей Алексеенко подчеркнул, что одной из проблем сдачи объектов, а как следствие сдвига сроков их сдачи, является подключение коммуникаций. Первый зам руководителя региона отметил, что для решения этого вопроса будет прорабатываться вопрос создания комиссии или рабочей группы, в состав которой войдут представители строительных и ресурсоснабжающих компаний, а также власти.
— Новые объекты должны начинать строиться
По словам руководителя департамента строительства Краснодарского края Вадима Сергеева, в этом году в Краснодарском крае планируют ввести в эксплуатацию около 4 миллионов квадратных метров жилья.
— Кубань участвует в федеральной программе «Жилище», средства по которой выделялись региону с учетом показателей ввода квадратных метров за 2017 год. Поэтому снижать показатели ввода жилья нельзя. Но это не значит, что нужно гнаться за количеством. Нужно строить качественно, — акцентировал Вадим Сергеев, — сообщает
Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, на днях представители политических партий Краснодарского края обсудили с мэром кубанской столицы Евгением Первышовым проблемы обманутых дольщиков. В ходе заседания политического совета глава города и партийцы искали нестандартные варианты решения проблемы и оказания помощи дольщикам. Как заявил Евгений Первышов, ресурсы администрации по привлечению инвесторов иссякают, необходимы новые меры, в том числе нужна корректировка законодательства в части предоставления компенсационных земельных участков инвесторам без торгов. В свою очередь, со стороны политических партий прозвучало предложение, назначить ответственными за недострои также банки, выдающие ипотечные кредиты, риэлторов и страховые компании.
Кроме того, как ранее сообщало информагентство, в Краснодаре состоялась рабочая встреча представителей мэрии и правоохранительных органов, в ходе которой обсуждались пути решения проблем обманутых дольщиков в кубанской столице, где в настоящее время более 50 застройщиков «заморозили» строительство на 70 жилых объектах. Отдельно в рамках совещания были рассмотрены причины задержки сдачи в эксплуатацию самых проблемных жилых комплексов. По итогам встречи были приняты решения, направленные на восстановление прав участников долевого строительства.
Только по официальным расчетам Минстроя без крыши над головой остались 6,5 тысяч человек. В целом по России насчитывается более 38 тысяч обманутых дольщиков в 72 субъектах РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мень, добавив, что на сегодняшний день «заморожено» 830 многоквартирных домов.
Ранее куратор рабочей группы «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков,
Всего 6 проблемных долгостроев ввели в эксплуатацию на Кубани за 1,5 года. Для завершения строительства 12 проблемных многоквартирных домов с общим числом дольщиков более полутора тысяч человек в Краснодарском крае найдены инвесторы. Такие цифры сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе заседания Совета при полномочном представительстве Президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).
Ранее глава Краснодара Евгений Первышов в ходе
Акции обманутых дольщиков и пайщиков — митинги, голодовки, пикеты — проходят в кубанской столице ежемесячно.