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12:21 (мск), источник: Sputnik

Узбектелеком повышает тарифы вдвое на разговоры с Россией

АО «Узбектелеком» повышает стоимость минуты разговора с 550 до 1100 сумов для звонков в Россию, Украину, Беларусь и Молдову.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. с 20 октября 2017 года вводятся новые тарифы на международные телефонные разговоры, предоставляемые АК «Узбектелеком» через узел VoIP.

Просмотреть тарифы можно на сайте АО «Узбектелеком».

Стоимость минуты разговора с абонентами в России, на Украине, в Беларуси и Молдовы с 20 октября вырастет до 1,1 тысячи сумов, сейчас за цена составляет 550 сумов.

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