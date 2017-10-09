Узбектелеком повышает тарифы вдвое на разговоры с Россией

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. с 20 октября 2017 года вводятся новые тарифы на международные телефонные разговоры, предоставляемые АК «Узбектелеком» через узел VoIP.

Стоимость минуты разговора с абонентами в России, на Украине, в Беларуси и Молдовы с 20 октября вырастет до 1,1 тысячи сумов, сейчас за цена составляет 550 сумов.