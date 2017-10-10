«Роснефть» обосновалась в Египте

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Роснефть» закрыла объявленную в конце прошлого года сделку по покупке 30% в концессионном соглашении по разработке месторождения Zohr у Eni. По итогам сделки итальянская компания сохранила 60% в проекте, еще 10% у BP, при этом как BP, так и «Роснефть» имеют опцион по покупке дополнительно еще 5%. О судьбе опциона «Роснефть» не сообщает.

Сумма сделки составила $1,125 млрд, кроме того, «Роснефть» компенсирует Eni исторические затраты. На конец 2016 года компенсация должна была составить $450 млн (за два года с момента открытия месторождения в 2014 году). По итогам первого квартала Eni сообщала, что планирует получить от «Роснефти» и BP €1 млрд в текущем году в виде компенсации затрат по Zohr. Исходя из долей компаний, это означает, что «Роснефть» может доплатить еще $300 млн, компенсируя затраты Eni на проект в 2017 году. В таком случае общая сумма сделки приблизится к $1,9 млрд.

Месторождение Zohr находится в 190 км севернее Порт-Саида, глубина моря здесь около 1,5 км. Коммерческая добыча должна начаться в конце текущего года. Запасы оцениваются примерно в 850 млрд кубометров газа.

Газ месторождения в первую очередь будет поставляться на внутренний рынок Египта, однако через несколько лет может быть отправлен и на экспорт. В Египте есть два завода по производству СПГ, которые сейчас простаивают из-за нехватки газа. При загрузке этих заводов «Роснефть» может впервые получить собственный СПГ — пока планы компании по производству СПГ как в РФ, так и за рубежом не имели успеха.