В Новосибирске проспект Дзержинского у остановки «Ползунова» сузят на 4,5 метра
Причина — аварийный ремонт теплотрассы, рассказали в мэрии.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы, рассказали в мэрии.
В Новосибирске проспект Дзержинского у остановки «Ползунова» сузят на 4,5 метра, об этом сообщает
С 9 по 20 октября проспект Дзержинского у дома № 83 сузят на 4,5 метра
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в муниципалитете.