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12:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске проспект Дзержинского у остановки «Ползунова» сузят на 4,5 метра

Причина — аварийный ремонт теплотрассы, рассказали в мэрии.

В Новосибирске проспект Дзержинского у остановки «Ползунова» сузят на 4,5 метра, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 9 по 20 октября проспект Дзержинского у дома № 83 сузят на 4,5 метра из-за аварийного ремонта теплотрассы компанией «СИБЭКО».

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в муниципалитете.

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