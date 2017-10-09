С омского Левобережья вынесли 77 незаконных киосков
В Кировском округе продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов.
В Кировском округе продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов.
В 2017 году с омского Левобережья вынесли 77 незаконно установленных киосков. Еженедельно торговые объекты вывозятся силами самих собственников и предприятия «Муниципальная недвижимость». Накануне киоски убирали по адресу улица 22 Декабря, 98, корпус 8.
Администрация Кировского округа подчеркивает, что предупредила владельцев незаконных объектов о том, что будет осуществляться снос. В случае отказа убрать объект самостоятельно, его вывозят принудительно.
В случае возмещения расходов муниципалитета собственник сможет вернуть киоск.