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12:42 (мск), источник: СуперОмск

С омского Левобережья вынесли 77 незаконных киосков

В Кировском округе продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов.

В 2017 году с омского Левобережья вынесли 77 незаконно установленных киосков. Еженедельно торговые объекты вывозятся силами самих собственников и предприятия «Муниципальная недвижимость». Накануне киоски убирали по адресу улица 22 Декабря, 98, корпус 8.

Администрация Кировского округа подчеркивает, что предупредила владельцев незаконных объектов о том, что будет осуществляться снос. В случае отказа убрать объект самостоятельно, его вывозят принудительно.

В случае возмещения расходов муниципалитета собственник сможет вернуть киоск.

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