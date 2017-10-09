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12:33 (мск), источник: АиФ Уфа

Стало известно, какие товары и услуги подорожали в Башкирии

Башкортостанстат опубликовал данные об индексе цен в республике в сентябре.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2017 года в Башкирии составил 99,8%. Об этом сообщает Башкортостанстат. За месяц некоторая плодоовощная продукция в Башкирии стала дороже.

Так огурцы подорожали на 11,1%. Апельсины, лимоны, бананы подорожали на 7,7−16,1%. Стали дороже куриные яйца — на 10,5%, творог, масло сливочное и подсолнечное, йогурт, сметана, молоко — на 1,3−3,7%, сдобные булочные изделия из муки высшего сорта, пшено, рис — на 2,1−3,0%, чай и кофе — в среднем на 3,0%.

На непродовольственном рынке прирост цен на отдельные виды одежды и обуви составил 0,4−5,2%. На меха и меховые изделия — в среднем 3,0%.

Стали дороже новые импортные автомобили на 4,1%, табачные изделия — на 1,2%, газовое моторное топливо — на 7,7%. Из строительных материалов металлочерепица, цемент тарированный и пиломатериалы подорожали на 0,9−2,3%.

В сфере услуг повысилась стоимость высшего и среднего образования — на 10,6% и 4,2% соответственно. Кроме того, стали дороже занятия на курсах иностранных языков на 3,7%, профессионального обучения — на 1,5%.

Выросла плата за аренду квартир у частных лиц на 7,1−8,6%, проживание в студенческом общежитии — на 13,0%. Билеты в театр подорожали на 6,1%, отдельные виды бытовых услуг — на 0,7−3,1%, медицинских — на 2,9−13,3%.

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