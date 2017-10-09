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12:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода планирует затратить более 3,5 млн. рублей на установку памятника Петру и Февронии в Приокском районе

Как сообщается на портале госзакупок, памятник будет установлен до конца 2018 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, памятник планируется установить в «аллее любви» у дома № 194 по пр. Гагарина. Стоимость установки памятника оценивается в 3,656 млн. рублей и, согласно техзаданию, он должен быть установлен не позднее 31 декабря 2018 года.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года был объявлен конкурс на макет памятника Петру и Февронии и победителем был признан проект члена московского Союза художников Алексея Щитова.

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