Администрация Нижнего Новгорода планирует затратить более 3,5 млн. рублей на установку памятника Петру и Февронии в Приокском районе

Согласно информации, памятник планируется установить в «аллее любви» у дома № 194 по пр. Гагарина. Стоимость установки памятника оценивается в 3,656 млн. рублей и, согласно техзаданию, он должен быть установлен не позднее 31 декабря 2018 года.