Администрация Нижнего Новгорода планирует затратить более 3,5 млн. рублей на установку памятника Петру и Февронии в Приокском районе
Как сообщается на портале госзакупок, памятник будет установлен до конца 2018 года.
Как сообщается на портале госзакупок, памятник будет установлен до конца 2018 года.
Согласно информации, памятник планируется установить в «аллее любви» у дома № 194 по пр. Гагарина. Стоимость установки памятника оценивается в 3,656 млн. рублей и, согласно техзаданию, он должен быть установлен не позднее 31 декабря 2018 года.
Как сообщалось ранее, в июле 2017 года был объявлен конкурс на макет памятника Петру и Февронии и победителем был признан проект члена московского Союза художников Алексея Щитова.