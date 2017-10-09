Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снятый ко дню рождения Путина клип с «Меркель» поразил сеть
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Кремль отреагировал на куртку с портретом Путина
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
13Самое продаваемое оружие в США
14:59 (мск), источник: РБК

В России истек срок запрета на торговлю «боярышником»

На прилавки российских магазинов вернутся дешевые спиртосодержащие непищевые жидкости — 9 октября истек срок действия введенного в 2016 году запрета.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор не стал продлевать срок действия запрета на розничную торговлю «спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» крепостью выше 28 градусов. С 9 октября 2017 года продажа таких жидкостей, в том числе и печально известного «Боярышника», снова становится законной.

Читайте также
Химический боярышник. Что в составе средства оказалось смертельным?

В декабре 2016 года в Иркутске погибло несколько десятков человек, выпивших концентрат для принятия ванн «Боярышник», в составе которого оказался метиловый спирт. Вскоре после этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить ограничения на продажу непищевой спиртосодержащей продукции бытового назначения, и 23 декабря глава Роспотребназора своим постановлением запретила продажу таких жидкостей.

Впоследствии запрет продлялся (в последний раз в июле 2017 года), однако 9 октября срок действия последнего документа истек.

В середине 2017 года главный санитарный врач России Анна Попова говорила, что число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями после введения запрета на их продажу в ряде регионов России снизилось на 20%, а в некоторых даже вдвое.

Во время загрузки произошла ошибка.

Снятие запрета раскритиковал глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, предположивший, что теперь россиянам могут разрешить переходить улицы на красный свет.

Смертельный «Боярышник» возвращается
Во время загрузки произошла ошибка.
4 октября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь