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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти направят 40,5 млн руб. на субсидирование проекта «Россия — моя история»

Правительство Пермского края проведет отбор среди некоммерческих организаций на право получения субсидии для создания в Перми филиала исторического парка «Россия — моя история» в виде мультимедийной экспозиции-выставки.

Источник: Reuters

Этот федеральный проект реализуется Фондом гуманитарных проектов предпринимателя и бывшего юрисконсульта «Газпром нефти» Ивана Есина при финансовой поддержке ПАО «Газпром». Проект стартовал в 2015 году в павильоне ВДНХ.

По информации «Ъ», ожидается, что субсидию получит АНО «Агентство новых технологий», созданное Министерством культуры Пермского края в феврале 2017 года.

Как полагали эксперты «Ъ», структура открыта именно для реализации проекта «Россия — моя история».

Средства субсидии в размере 40,5 млн руб. разрешено направить на оплату труда и расходных материалов, сувениров и канцелярии, коммунальных услуг и услуг связи, содержание здания, уплату налогов.

Напомним, летом 2017 года глава Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение депутатов регионального парламента проект поправок, которые предусматривают выделение из бюджета в 2017—2019 годах 144 млн руб. на создание регионального филиала исторического парка «Россия — моя история». Средства будут направлены на организацию четырех экспозиций, представляющих региональный компонент. Парк будет размещен в двух зданиях — Речном вокзале и здании станции Пермь I.

При этом Министерство культуры Пермского края также утвердило порядок предоставления субсидий на проект создания исторического парка, но по госзаданию. Оператором стал Пермский краеведческий музей. Сумма субсидий этому учреждению не раскрывается.

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