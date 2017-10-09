Краевые власти направят 40,5 млн руб. на субсидирование проекта «Россия — моя история»

Как полагали эксперты «Ъ», структура открыта именно для реализации проекта «Россия — моя история».



Средства субсидии в размере 40,5 млн руб. разрешено направить на оплату труда и расходных материалов, сувениров и канцелярии, коммунальных услуг и услуг связи, содержание здания, уплату налогов.



Напомним, летом 2017 года глава Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение депутатов регионального парламента проект поправок, которые предусматривают выделение из бюджета в 2017—2019 годах 144 млн руб. на создание регионального филиала исторического парка «Россия — моя история». Средства будут направлены на организацию четырех экспозиций, представляющих региональный компонент. Парк будет размещен в двух зданиях — Речном вокзале и здании станции Пермь I.