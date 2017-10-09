42,3 млн рублей получит Ростовская область на поддержку многодетных семей
42,3 млн рублей получит Ростовская область из федерального бюджета на поддержку многодетных семей.
42,3 млн рублей получит Ростовская область из федерального бюджета на поддержку многодетных семей.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, выделенные деньги пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.
Всего на эти цели между 25 субъектами РФ распределены субсидии на общую сумму 526,3 млн рублей.
Деньги выделены в связи с тем, что в ряде регионов количество детей, в связи с рождением которых производится выплата, по информации Минтруда России, увеличилось по сравнению с прогнозными данными.