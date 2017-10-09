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13:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

42,3 млн рублей получит Ростовская область на поддержку многодетных семей

42,3 млн рублей получит Ростовская область из федерального бюджета на поддержку многодетных семей.

Источник: Аргументы и факты

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, выделенные деньги пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

Всего на эти цели между 25 субъектами РФ распределены субсидии на общую сумму 526,3 млн рублей.

Деньги выделены в связи с тем, что в ряде регионов количество детей, в связи с рождением которых производится выплата, по информации Минтруда России, увеличилось по сравнению с прогнозными данными.

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