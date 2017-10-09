Многодетные семьи с тройнями в Челябинской области будут обеспечены жильем
Многодетные семьи Челябинской области, в которых родилась тройня, получат бесплатно квартиры.
Многодетные семьи Челябинской области, в которых родилась тройня, получат бесплатно квартиры.
В 2017 году на приобретение жилья для них по поручению губернатора Бориса Дубровского будет выделено 11,5 миллиона рублей из регионального бюджета.
Квартиры планируется приобрести в Копейске, Троицке, Трехгорном и Магнитогорске. Министерство имущества и природных ресурсов региона уже объявило 4 аукциона.
«В очереди на данный момент стоит пять семей», — отметил министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков. Семьи получат квартиры по договору социального найма с последующим правом приватизации.
Как уже сообщало агентство, программа начала действовать в области в 2013 году, когда на учет встали первые семьи с тройнями. Претендовать на получение жилья могут семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, при этом они должны быть обеспечены жилой площадью менее нормы, установленной муниципалитетом.
С начала действия закона свои жилищные условия уже улучшили 10 семей. На эти цели из областного бюджета были выделены средства в размере порядка 25 миллионов рублей.