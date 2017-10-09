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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Марданов: Мясные ярмарки отменять не будут

В Правительстве Башкирии прокомментировали слухи о последствиях вспышки вируса ящура.

Сегодня, на оперативном заседании Правительства Башкирии, чиновники успокоили жителей республики, которые переживали из-за возможного подорожания мяса. Напомним, что в прошлую пятницу в двух селах Туймазинского района обнаружили источники распространения ящура.

— Власти региона приняли все необходимые методы безопасности для недопущения распространения вируса за пределы Туймазинского района, — цитирует Рустэма Марданова телеканал БСТ.

Всего в целях безопасности на месте уничтожат около тысячи голов скота. Владельцы животных получат компенсации.

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