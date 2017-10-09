Рустэм Марданов: Мясные ярмарки отменять не будут
В Правительстве Башкирии прокомментировали слухи о последствиях вспышки вируса ящура.
В Правительстве Башкирии прокомментировали слухи о последствиях вспышки вируса ящура.
Сегодня, на оперативном заседании Правительства Башкирии, чиновники успокоили жителей республики, которые переживали
— Власти региона приняли все необходимые методы безопасности для недопущения распространения вируса за пределы Туймазинского района, — цитирует Рустэма Марданова телеканал БСТ.
Всего в целях безопасности на месте уничтожат около тысячи голов скота. Владельцы животных получат компенсации.