В Татарстане построят завод по выпуску автобусов на газомоторном топливе

Проект строительства завода по сборке автобусов с возможностью применения двигателя на газомоторном топливе, электромоторов и гибридных моторов одобрен 9 октября на заседании президиума Инвестиционного совета Татарстана.

Уже есть договоренность об отводе земельного участка под этот проект, сообщает официальный портал органов власти РТ. Возведением одного только завода проект не ограничится. В его основу положен комплексный подход. Он подразумевает производство автобусов, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), а также дальнейшее гарантийное и сервисное обслуживание.