В Татарстане построят завод по выпуску автобусов на газомоторном топливе
Производство техники на газомоторном топливе и автомобильная газонаполнительная компрессорная станция появятся на территории ОЭЗ «Алабуга».
Производство техники на газомоторном топливе и автомобильная газонаполнительная компрессорная станция появятся на территории ОЭЗ «Алабуга».
Проект строительства завода по сборке автобусов с возможностью применения двигателя на газомоторном топливе, электромоторов и гибридных моторов одобрен 9 октября на заседании президиума Инвестиционного совета Татарстана.
Уже есть договоренность об отводе земельного участка под этот проект, сообщает официальный портал органов власти РТ. Возведением одного только завода проект не ограничится. В его основу положен комплексный подход. Он подразумевает производство автобусов, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), а также дальнейшее гарантийное и сервисное обслуживание.
Предполагается выход на рынок стран СНГ. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, этот проект имеет общефедеральное значение.