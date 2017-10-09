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13:50 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане построят завод по выпуску автобусов на газомоторном топливе

Производство техники на газомоторном топливе и автомобильная газонаполнительная компрессорная станция появятся на территории ОЭЗ «Алабуга».

Источник: Аргументы и факты

Проект строительства завода по сборке автобусов с возможностью применения двигателя на газомоторном топливе, электромоторов и гибридных моторов одобрен 9 октября на заседании президиума Инвестиционного совета Татарстана.

Уже есть договоренность об отводе земельного участка под этот проект, сообщает официальный портал органов власти РТ. Возведением одного только завода проект не ограничится. В его основу положен комплексный подход. Он подразумевает производство автобусов, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), а также дальнейшее гарантийное и сервисное обслуживание.

Предполагается выход на рынок стран СНГ. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, этот проект имеет общефедеральное значение.

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