Треть домов в челябинском Троицке остается без отопления до завершения ремонта тепломагистрали
Челябинск. 9 октября.
Челябинск. 9 октября.
По данным городских властей, на сегодняшний день нормальный температурный режим обеспечен во всех социальных учреждениях города, а также в 35% из 194 многоквартирных жилых домов.
Еще в 30% домов отопление отсутствует полностью, в оставшихся домах отапливаются первые этажи.
«Сегодня тепло подается по резервной магистрали диаметром 400 мм, поэтому не хватает объема тепла и давления. Теплоснабжающая организация ООО “Перспектива” обещает
Ранее сообщалось, что начало отопительного сезона в центральной части города затягивается
С 1 июня 2017 года по инициативе Троицкой ГРЭС произошла смена единой теплоснабжающей организации (ЕТСО) с ЗАО «ТЭК» на ООО «Перспектива». Решение принято
В результате до начала октября не был завершен процесс подготовки теплотрасс к отопительному периоду 2017−2018 годов.
В городе объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации (ЧС).