Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ярош назвал дату возвращения Донбасса в состав Украины
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
США ответили на арест своего дипломата в Турции
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Умер актер Жан Рошфор
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:42 (мск), источник: Интерфакс

Треть домов в челябинском Троицке остается без отопления до завершения ремонта тепломагистрали

Челябинск. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Отопление многоквартирных домов в Троицке Челябинской области планирует обеспечить в полном объеме в среду, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе администрации города в понедельник.

По данным городских властей, на сегодняшний день нормальный температурный режим обеспечен во всех социальных учреждениях города, а также в 35% из 194 многоквартирных жилых домов.

Еще в 30% домов отопление отсутствует полностью, в оставшихся домах отапливаются первые этажи.

«Сегодня тепло подается по резервной магистрали диаметром 400 мм, поэтому не хватает объема тепла и давления. Теплоснабжающая организация ООО “Перспектива” обещает сегодня-завтра завершить ремонт центральной тепломагистрали диаметром 700 мм, после чего отопление поступит во все дома», — пояснила пресс-секретарь Екатерина Брунцова.

Ранее сообщалось, что начало отопительного сезона в центральной части города затягивается из-за конфликта двух организаций — единой теплоснабжающей ООО «Перспектива» и теплосетевой ЗАО «ТЭК».

С 1 июня 2017 года по инициативе Троицкой ГРЭС произошла смена единой теплоснабжающей организации (ЕТСО) с ЗАО «ТЭК» на ООО «Перспектива». Решение принято из-за многомиллионной задолженности ЗАО «ТЭК» перед Троицкой ГРЭС.

В результате до начала октября не был завершен процесс подготовки теплотрасс к отопительному периоду 2017−2018 годов.

В городе объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации (ЧС).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии РФ за границей
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь