Треть домов в челябинском Троицке остается без отопления до завершения ремонта тепломагистрали

По данным городских властей, на сегодняшний день нормальный температурный режим обеспечен во всех социальных учреждениях города, а также в 35% из 194 многоквартирных жилых домов.

Еще в 30% домов отопление отсутствует полностью, в оставшихся домах отапливаются первые этажи.

«Сегодня тепло подается по резервной магистрали диаметром 400 мм, поэтому не хватает объема тепла и давления. Теплоснабжающая организация ООО “Перспектива” обещает сегодня-завтра завершить ремонт центральной тепломагистрали диаметром 700 мм, после чего отопление поступит во все дома», — пояснила пресс-секретарь Екатерина Брунцова.

Ранее сообщалось, что начало отопительного сезона в центральной части города затягивается из-за конфликта двух организаций — единой теплоснабжающей ООО «Перспектива» и теплосетевой ЗАО «ТЭК».

С 1 июня 2017 года по инициативе Троицкой ГРЭС произошла смена единой теплоснабжающей организации (ЕТСО) с ЗАО «ТЭК» на ООО «Перспектива». Решение принято из-за многомиллионной задолженности ЗАО «ТЭК» перед Троицкой ГРЭС.

В результате до начала октября не был завершен процесс подготовки теплотрасс к отопительному периоду 2017−2018 годов.