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13:34 (мск), источник: Zakon.kz

Восемь популярных телеканалов прекратят вещание в Казахстане

Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории РК, что противоречит требованиям отечественного законодательства.

Источник: Zakon.kz

С 11 октября телеканалы KBS World, ATV ТВ, TV5, Bloomberg, RT Documentary, RT Documentary HD, Russia Today и «Беларусь 24» прекратят вещание в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

«Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Республики Казахстан, что противоречит требованиям отечественного законодательства. По этой причине телеканалы будут исключены из составов пакетов цифрового кабельного и спутникового телевидения, а также интернет-ТВ», — говорится в сообщении на сайте Almatv.

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