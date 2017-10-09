Восемь популярных телеканалов прекратят вещание в Казахстане
Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории РК, что противоречит требованиям отечественного законодательства.
Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории РК, что противоречит требованиям отечественного законодательства.
С 11 октября телеканалы KBS World, ATV ТВ, TV5, Bloomberg, RT Documentary, RT Documentary HD, Russia Today и «Беларусь 24» прекратят вещание в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
«Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Республики Казахстан, что противоречит требованиям отечественного законодательства. По этой причине телеканалы будут исключены из составов пакетов цифрового кабельного и спутникового телевидения, а также интернет-ТВ», — говорится в сообщении на сайте Almatv.