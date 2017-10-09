Восемь популярных телеканалов прекратят вещание в Казахстане

«Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Республики Казахстан, что противоречит требованиям отечественного законодательства. По этой причине телеканалы будут исключены из составов пакетов цифрового кабельного и спутникового телевидения, а также интернет-ТВ», — говорится в сообщении на сайте Almatv.